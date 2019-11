Comore pareggia contro l'Egitto: scatta l'invasione di campo

Alzi la mano chi conosce un giocatore della Nazionale delle Isole Comore. Certo, i fans più sfegatati del calcio internazionale, sopratutto di quello minore, potrebbero enunciare anche l'intera squadra. Ma per il resto, la piccola rappresentativa africana è sempre stata tra le meno importanti a livello mondiale. Fino ad oggi.

COMOROS



Travelled to Lome to beat Togo 1-0.



4 days later, hold Egypt 0-0 in Moroni.



4 points from two games. Top of group. Unbeaten against former World Cup participants. Never been at AFCON but now dream debut looks brighter



Ecstatic fans can't help but invade the pitch pic.twitter.com/w1motODap8