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Champions League
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Stadio G. Sinigaglia
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Con il contributo di

Como-Manchester United, anteprima di Champions League: lo United, senza vittorie da sei partite, affronta una sfida ad alta tensione

Como vs Manchester United
Champions League
Como
Manchester United

L’ambizioso Como di Cesc Fàbregas punta a proseguire il suo formidabile ruolino di marcia allo stadio Giuseppe Sinigaglia, dove ha ottenuto 32 vittorie in 40 partite. Di fronte avrà un Manchester United reduce da sei gare senza successi in tutte le competizioni.

Como-Manchester United: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 3
Stadio G. Sinigaglia

Il Como 1907 ospita il Manchester United F.C. mercoledì 21 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

Il Como di Cesc Fàbregas, in grande forma, punta a sorprendere un Manchester United in difficoltà

L'ambizioso Como di Cesc Fàbregas accoglie il Manchester United in Lombardia sull'onda del 3-1 conquistato in trasferta contro la Fiorentina in Serie A. Il Manchester United, invece, arriva nel Nord Italia senza vittorie da sei partite tra tutte le competizioni. Dopo aver già travolto 4-1 in casa l'RB Leipzig nella prima giornata di Champions League, la sorpresa italiana cerca la sua vittoria europea più prestigiosa contro un Manchester United a caccia di slancio.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Il Como segna tre gol in trasferta a Firenze

Il Como 1907 arriva all'impegno europeo di mercoledì con grande fiducia dopo il convincente successo esterno per 3-1 contro l'ACF Fiorentina in Serie A, domenica 18 ottobre. Le reti di Mattia Liberali (31') e Nico Paz (35') hanno dato alla squadra di Fàbregas un solido vantaggio, prima che Anastasios Douvikas chiudesse i conti nel secondo tempo. Grazie alla vivacità nella costruzione del gioco di Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, il Como si presenta alla storica serata di mercoledì con un attacco in forma smagliante.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Il Manchester United pareggia nel derby dei Pennini prima della trasferta europea

Il Manchester United si reca nel Nord Italia con l'obiettivo di interrompere una serie difficile di risultati tra tutte le competizioni. Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atlético Madrid nella seconda giornata di Champions League, il 13 ottobre, lo United ha pareggiato 1-1 contro gli acerrimi rivali del Leeds United a Elland Road domenica 18 ottobre, con Bryan Mbeumo autore del gol del vantaggio al 35'. Guidato dal capitano e centrocampista Bruno Fernandes, insieme agli attaccanti esterni Bryan Mbeumo e Amad Diallo, lo United punta a prendere subito il controllo della partita in Italia.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Il duello chiave: Nico Paz contro Bruno Fernandes

Il motore creativo: L'argentino Nico Paz ha offerto una prestazione magistrale contro la Fiorentina (1 gol, 1 assist, voto 8,2). Le sue conduzioni palla al piede e i passaggi capaci di superare le linee avversarie negli spazi stretti rappresentano una minaccia immediata per la coppia centrale di centrocampo dello United.

La risposta del capitano: Bruno Fernandes resta il fulcro del gioco della squadra di Michael Carrick, ma lo United deve trovare maggiore controllo nella zona centrale con Carlos Baleba e Youri Tielemans per impedire a Paz e Maxence Caqueret di dettare il ritmo.

Analisi tattica & probabili formazioni

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Una chiave della partita: Leny Yoro salterà la gara per squalifica dopo l'espulsione contro l'Atlético Madrid, costringendo il Manchester United ad affidare il centro della difesa a Lisandro Martínez e Harry Maguire. È probabile che Fàbregas chieda al Como di pressare alto fin dall'inizio, facendo leva sul fattore campo: nelle ultime 40 partite casalinghe, la squadra è rimasta imbattuta 32 volte.

Notizie dalle squadre & rose

Probabili formazioni Como - Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Formazione titolare

Manchester United

Allenatore

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Il Como è allenato da Cesc Fabregas, ma al momento non sono disponibili né una formazione confermata né informazioni sugli infortuni in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti più vicini al calcio d'inizio.

Il Manchester United è guidato da Michael Carrick, ma al momento non sono disponibili dettagli confermati sulla rosa né notizie sugli infortuni. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena emergeranno nell'avvicinamento alla partita.

Stato di forma

COM

COM - Forma

PAR
V2-1
FRC
S2-0
ROM
D0-0
FEY
S3-2
FIO
V1-3
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Como arriva a questa partita con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare, nelle quali ha segnato nove gol e ne ha subiti tre. L'ultima è stata uno 0-0 sul campo della Roma in Serie A, dopo l'unica sconfitta in questo periodo, il 2-0 contro il Frosinone. Il risultato più significativo della sua recente serie di partite è il 4-1 sull'RB Leipzig in Champions League; in Serie A ha battuto anche il Parma 2-1. L'ultimo risultato del Como in Champions League, tuttavia, è stato una sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord, che complica la sua posizione nel girone.

Il Manchester United ha faticato molto a trovare continuità e non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, una serie che comprende tre sconfitte. La più recente è stata il 2-0 subito contro l'Atletico Madrid in Champions League. Ha inoltre pareggiato 1-1 sia con il Tottenham sia con il Fulham in Premier League e ha perso 3-2 contro il Brighton in Carabao Cup e 1-0 contro il Manchester City. In queste cinque gare lo United ha segnato appena tre gol e ne ha subiti sei: numeri che evidenziano la portata della sfida per Carrick.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Como e Manchester United. Questa partita rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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