Como-Manchester United: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Il Como 1907 ospita il Manchester United F.C. mercoledì 21 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

Il Como di Cesc Fàbregas, in grande forma, punta a sorprendere un Manchester United in difficoltà

L'ambizioso Como di Cesc Fàbregas accoglie il Manchester United in Lombardia sull'onda del 3-1 conquistato in trasferta contro la Fiorentina in Serie A. Il Manchester United, invece, arriva nel Nord Italia senza vittorie da sei partite tra tutte le competizioni. Dopo aver già travolto 4-1 in casa l'RB Leipzig nella prima giornata di Champions League, la sorpresa italiana cerca la sua vittoria europea più prestigiosa contro un Manchester United a caccia di slancio.

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Il Como segna tre gol in trasferta a Firenze

Il Como 1907 arriva all'impegno europeo di mercoledì con grande fiducia dopo il convincente successo esterno per 3-1 contro l'ACF Fiorentina in Serie A, domenica 18 ottobre. Le reti di Mattia Liberali (31') e Nico Paz (35') hanno dato alla squadra di Fàbregas un solido vantaggio, prima che Anastasios Douvikas chiudesse i conti nel secondo tempo. Grazie alla vivacità nella costruzione del gioco di Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, il Como si presenta alla storica serata di mercoledì con un attacco in forma smagliante.

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Il Manchester United pareggia nel derby dei Pennini prima della trasferta europea

Il Manchester United si reca nel Nord Italia con l'obiettivo di interrompere una serie difficile di risultati tra tutte le competizioni. Dopo la sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atlético Madrid nella seconda giornata di Champions League, il 13 ottobre, lo United ha pareggiato 1-1 contro gli acerrimi rivali del Leeds United a Elland Road domenica 18 ottobre, con Bryan Mbeumo autore del gol del vantaggio al 35'. Guidato dal capitano e centrocampista Bruno Fernandes, insieme agli attaccanti esterni Bryan Mbeumo e Amad Diallo, lo United punta a prendere subito il controllo della partita in Italia.

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Il duello chiave: Nico Paz contro Bruno Fernandes

Il motore creativo: L'argentino Nico Paz ha offerto una prestazione magistrale contro la Fiorentina (1 gol, 1 assist, voto 8,2). Le sue conduzioni palla al piede e i passaggi capaci di superare le linee avversarie negli spazi stretti rappresentano una minaccia immediata per la coppia centrale di centrocampo dello United.

La risposta del capitano: Bruno Fernandes resta il fulcro del gioco della squadra di Michael Carrick, ma lo United deve trovare maggiore controllo nella zona centrale con Carlos Baleba e Youri Tielemans per impedire a Paz e Maxence Caqueret di dettare il ritmo.

Analisi tattica & probabili formazioni

Como 1907 (4-2-3-1): Sánchez; Couto, Jacobo, Kempf, Valle; Perrone, Da Cunha; Liberali, Paz, Baturina; Douvikas.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martínez, Mazraoui; Santos, Baleba; Fernandes, Tielemans, Rashford; Mbeumo.

Una chiave della partita: Leny Yoro salterà la gara per squalifica dopo l'espulsione contro l'Atlético Madrid, costringendo il Manchester United ad affidare il centro della difesa a Lisandro Martínez e Harry Maguire. È probabile che Fàbregas chieda al Como di pressare alto fin dall'inizio, facendo leva sul fattore campo: nelle ultime 40 partite casalinghe, la squadra è rimasta imbattuta 32 volte.

Notizie dalle squadre & rose

Il Como è allenato da Cesc Fabregas, ma al momento non sono disponibili né una formazione confermata né informazioni sugli infortuni in vista della partita. Sono attesi aggiornamenti più vicini al calcio d'inizio.

Il Manchester United è guidato da Michael Carrick, ma al momento non sono disponibili dettagli confermati sulla rosa né notizie sugli infortuni. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena emergeranno nell'avvicinamento alla partita.

Stato di forma

Il Como arriva a questa partita con due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque gare, nelle quali ha segnato nove gol e ne ha subiti tre. L'ultima è stata uno 0-0 sul campo della Roma in Serie A, dopo l'unica sconfitta in questo periodo, il 2-0 contro il Frosinone. Il risultato più significativo della sua recente serie di partite è il 4-1 sull'RB Leipzig in Champions League; in Serie A ha battuto anche il Parma 2-1. L'ultimo risultato del Como in Champions League, tuttavia, è stato una sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord, che complica la sua posizione nel girone.

Il Manchester United ha faticato molto a trovare continuità e non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, una serie che comprende tre sconfitte. La più recente è stata il 2-0 subito contro l'Atletico Madrid in Champions League. Ha inoltre pareggiato 1-1 sia con il Tottenham sia con il Fulham in Premier League e ha perso 3-2 contro il Brighton in Carabao Cup e 1-0 contro il Manchester City. In queste cinque gare lo United ha segnato appena tre gol e ne ha subiti sei: numeri che evidenziano la portata della sfida per Carrick.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Como e Manchester United. Questa partita rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due club.