Como-Manchester United: i dettagli della partita

Champions League - Game Week 3 21 ott 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 e Manchester United F.C. scenderanno in campo il 21 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La sorpresa italiana ospita il Manchester United

Il Como 1907 ospita i giganti inglesi del Manchester United nel suggestivo stadio Giuseppe Sinigaglia per la terza giornata della fase della stagione regolare della UEFA Champions League 2026/27. Spinta dal caloroso sostegno del pubblico di casa, l’ambiziosa squadra di Cesc Fàbregas vuole mettere alla prova il proprio gioco offensivo fluido contro un’avversaria di prestigio. Per il Manchester United, la trasferta in Lombardia rappresenta un’occasione cruciale per conquistare la prima vittoria nella fase campionato della Champions League dopo aver perso punti in trasferta a Madrid.

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Il Como manda un segnale da Firenze con tre gol in trasferta

Il Como 1907 arriva alla sfida europea di mercoledì con grande fiducia dopo il convincente successo per 3-1 in casa dell’ACF Fiorentina in Serie A, domenica 18 ottobre. Le reti nel primo tempo di Mattia Liberali (31') e Nico Paz (35') hanno dato alla squadra di Fàbregas il controllo della partita, prima che Anastasios Douvikas chiudesse i conti nella ripresa. Trascinato dalla vivacità creativa di Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, il Como si presenta alla storica serata di mercoledì in grande forma offensiva.

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Il Manchester United pareggia nel derby dei Pennini prima della trasferta europea

Il Manchester United arriva nel Nord Italia con l’obiettivo di interrompere una serie complicata di risultati in tutte le competizioni. Dopo la sconfitta per 2-0 in casa dell’Atlético Madrid nella seconda giornata di Champions League, il 13 ottobre, lo United ha pareggiato 1-1 contro gli acerrimi rivali del Leeds United a Elland Road domenica 18 ottobre, con Bryan Mbeumo autore del vantaggio al 35'. Guidato dal capitano e centrocampista Bruno Fernandes, insieme agli attaccanti esterni Bryan Mbeumo e Amad Diallo, lo United punta a prendere subito il controllo della partita in Italia.

Notizie dalle squadre e rose

Il Como è allenato da Cesc Fabregas, ma alla vigilia della partita non sono disponibili né una formazione confermata né informazioni sugli infortuni. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Il Manchester United è guidato da Michael Carrick. Al momento non sono disponibili dettagli confermati sulla rosa né notizie sugli infortuni. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena emergeranno nell’avvicinamento alla partita.

Stato di forma

Il Como arriva a questa sfida dopo aver ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, con nove gol segnati e tre subiti. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 in casa della Roma in Serie A, risultato arrivato dopo l’unica sconfitta di questo periodo, il 2-0 contro il Frosinone. Il risultato più significativo della recente serie è stato il 4-1 sull’RB Leipzig in Champions League; in Serie A è arrivato anche un successo per 2-1 sul Parma. Tuttavia, l’ultimo risultato del Como in Champions League è stata la sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord, che complica la sua posizione nel girone.

Il Manchester United ha faticato molto a trovare continuità: non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, una serie che comprende tre sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League. Ha inoltre pareggiato 1-1 sia contro il Tottenham sia contro il Fulham in Premier League e ha subito una sconfitta per 3-2 contro il Brighton in Carabao Cup, oltre a perdere 1-0 contro il Manchester City. Lo United ha segnato appena tre gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite, un bilancio che evidenzia la portata della sfida che attende Carrick.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Como e Manchester United. Questa partita rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due club.