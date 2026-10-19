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Champions League
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Stadio G. Sinigaglia
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Como-Manchester United, anteprima di Champions League: lo United cerca una ripartenza decisiva in vista dell’insidiosa trasferta in Italia

Como vs Manchester United
Champions League
Como
Manchester United

Analisi completa della sfida tra Como 1907 e Manchester United F.C. in Champions League. Passiamo in rassegna gli ultimi risultati nei campionati nazionali e nelle competizioni europee, lo stato di forma delle due squadre e i temi principali in vista della gara della terza giornata, in programma mercoledì in orario anticipato allo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como.

Como-Manchester United: i dettagli della partita

crest
Champions League - Game Week 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 e Manchester United F.C. scenderanno in campo il 21 ottobre 2026 alle 16:45 GMT (12:45 EST / 17:45 BST / 18:45 SAST).

La sorpresa italiana ospita il Manchester United

Il Como 1907 ospita i giganti inglesi del Manchester United nel suggestivo stadio Giuseppe Sinigaglia per la terza giornata della fase della stagione regolare della UEFA Champions League 2026/27. Spinta dal caloroso sostegno del pubblico di casa, l’ambiziosa squadra di Cesc Fàbregas vuole mettere alla prova il proprio gioco offensivo fluido contro un’avversaria di prestigio. Per il Manchester United, la trasferta in Lombardia rappresenta un’occasione cruciale per conquistare la prima vittoria nella fase campionato della Champions League dopo aver perso punti in trasferta a Madrid.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Il Como manda un segnale da Firenze con tre gol in trasferta

Il Como 1907 arriva alla sfida europea di mercoledì con grande fiducia dopo il convincente successo per 3-1 in casa dell’ACF Fiorentina in Serie A, domenica 18 ottobre. Le reti nel primo tempo di Mattia Liberali (31') e Nico Paz (35') hanno dato alla squadra di Fàbregas il controllo della partita, prima che Anastasios Douvikas chiudesse i conti nella ripresa. Trascinato dalla vivacità creativa di Nico Paz, Maxence Caqueret e Mattia Liberali, il Como si presenta alla storica serata di mercoledì in grande forma offensiva.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Il Manchester United pareggia nel derby dei Pennini prima della trasferta europea

Il Manchester United arriva nel Nord Italia con l’obiettivo di interrompere una serie complicata di risultati in tutte le competizioni. Dopo la sconfitta per 2-0 in casa dell’Atlético Madrid nella seconda giornata di Champions League, il 13 ottobre, lo United ha pareggiato 1-1 contro gli acerrimi rivali del Leeds United a Elland Road domenica 18 ottobre, con Bryan Mbeumo autore del vantaggio al 35'. Guidato dal capitano e centrocampista Bruno Fernandes, insieme agli attaccanti esterni Bryan Mbeumo e Amad Diallo, lo United punta a prendere subito il controllo della partita in Italia.

Notizie dalle squadre e rose

Probabili formazioni Como - Manchester United

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
R. SanchezR. SanchezA. ValleA. ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Formazione titolare

Manchester United

Allenatore

  • C. Fabregas
  • M. Carrick

Il Como è allenato da Cesc Fabregas, ma alla vigilia della partita non sono disponibili né una formazione confermata né informazioni sugli infortuni. Sono attesi aggiornamenti più vicino al calcio d’inizio.

Il Manchester United è guidato da Michael Carrick. Al momento non sono disponibili dettagli confermati sulla rosa né notizie sugli infortuni. Ulteriori informazioni saranno aggiunte non appena emergeranno nell’avvicinamento alla partita.

Stato di forma

COM

COM - Forma

PAR
V2-1
FRC
S2-0
ROM
D0-0
FEY
S3-2
FIO
V1-3
Gol segnato (subito)
7/7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
MUN

MUN - Forma

BHA
S2-3
FUL
D1-1
TOT
D1-1
ATM
S2-0
LEE
D1-1
Gol segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
4/5

Il Como arriva a questa sfida dopo aver ottenuto due vittorie, due sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque partite, con nove gol segnati e tre subiti. L’ultima gara si è conclusa con uno 0-0 in casa della Roma in Serie A, risultato arrivato dopo l’unica sconfitta di questo periodo, il 2-0 contro il Frosinone. Il risultato più significativo della recente serie è stato il 4-1 sull’RB Leipzig in Champions League; in Serie A è arrivato anche un successo per 2-1 sul Parma. Tuttavia, l’ultimo risultato del Como in Champions League è stata la sconfitta per 3-2 contro il Feyenoord, che complica la sua posizione nel girone.

Il Manchester United ha faticato molto a trovare continuità: non ha vinto nessuna delle ultime cinque partite, una serie che comprende tre sconfitte. Nell’ultima gara ha perso 2-0 contro l’Atletico Madrid in Champions League. Ha inoltre pareggiato 1-1 sia contro il Tottenham sia contro il Fulham in Premier League e ha subito una sconfitta per 3-2 contro il Brighton in Carabao Cup, oltre a perdere 1-0 contro il Manchester City. Lo United ha segnato appena tre gol e ne ha subiti sei in queste cinque partite, un bilancio che evidenzia la portata della sfida che attende Carrick.

Precedenti

Nei dati disponibili non risultano precedenti tra Como e Manchester United. Questa partita rappresenta il primo incontro ufficiale tra i due club.

Classifica

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
V
V
2
BarcellonaBarcellonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
VfB StoccardaVfB StoccardaVFB
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
V
V
10
Bayern MonacoBayern MonacoFCB
211083+54
D
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
D
12
ComoComoCOM
210164+23
S
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
S
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
S
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
V
S
16
Club BrugesClub BrugesCLB
21016603
V
S
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
S
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
S
V
19
LensLensRCL
210134-13
S
V
20
AEK AteneAEK AteneAEK
210123-13
S
V
21
RB LipsiaRB LipsiaRBL
210124-23
V
S
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
S
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
S
24
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
210115-43
V
S
25
RomaRomaROM
201145-11
S
D
26
PSVPSVPSV
201112-11
S
D
27
VikingVikingVIK
201146-21
D
S
28
FenerbahceFenerbahceFB
201117-61
S
D
29
InterInterINT
200246-20
S
S
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
S
S
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
S
S
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
S
S
33
LASKLASKLAS
200237-40
S
S
34
LilleLilleLIL
200226-40
S
S
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
S
S
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
S
S
Qualificato agli ottavi di finale

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