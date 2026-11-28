Como-Juventus può davvero essere decisiva? A guardare la classifica, soprattutto quella dei bianconeri, la risposta sembra affermativa. Il ritardo accumulato dal quarto posto per la squadra di Spalletti è infatti già notevole.
Ed un'eventuale sconfitta contro il Como, squadra che nella scorsa stagione è arrivata davanti estromettendo la Juventus dalla Champions League, complicherebbe non poco i piani di Madama. Ovvio, nulla sarebbe definitivo visto che siamo solo a fine novembre. Ma il contraccolpo, specie a livello psicologico, sarebbe pesante.
QUANTO RISCHIA LA JUVE A COMO
E allora guardiamola questa classifica. La Juventus che si presenta domenica sera è addirittura settima in classifica e ha cinque punti di ritardo rispetto al Como, che peraltro si trova al quinto posto quindi al momento fuori dalla zona Champions.
Un'eventuale sconfitta dei bianconeri significherebbe scivolare a -8 col rischio di finire a -9 dal Milan quarto nel caso in cui i rossoneri dovessero vincere lunedì a Cagliari. Un distacco già importante anche perché tutte quelle davanti stanno viaggiando davvero forte.
La Lazio, capolista a sorpresa di questo campionato, ad esempio non ha ancora perso e ha quattordici punti in più rispetto alla Juventus. Inseguita subito dietro da Roma e Inter. Tutte squadre che sembrano già irraggiungibili per quella di Luciano Spalletti. Ecco perché a Como è vietato sbagliare.
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La Juventus d'altronde i suoi jolly se li è giocati nelle prime giornate perdendo ben tre volte in dodici giornate contro Sassuolo, la stessa Lazio e in casa del Genoa. Risultati a cui vanno aggiunti tre pareggi contro Milan, Cagliari e Fiorentina. Un cammino che vale gli attuali ventuno punti. Troppo pochi per puntare al quarto posto.
DUE SCONFITTE SU DUE
Il Como, peraltro, è diventato una sorta di vera e propria bestia nera per la Juventus che nella scorsa stagione raccolse zero punti tra andata e ritorno contro la squadra di Cesc Fabregas. E senza riuscire a segnare neppure un goal.
A ottobre 2025 sulla panchina bianconera c'era ancora Tudor quando i bianconeri affondarono al 'Sinigaglia' sotto i colpi di Kemp e Nico Paz. Stesso risultato in favore del Como anche al ritorno, quando la sconfitta per 0-2 firmata da Vojvoda e Caqueret a fine febbraio risultò poi decisiva per la storica qualificazione dei lariani in Champions League.
Nella stagione precedente invece era stata la Juventus a vincere entrambi gli scontri diretti: 3-0 all'Allianz Stadium, 1-2 a Como dove decise una doppietta di Randal Kolo Muani. Ovvero uno dei protagonisti più attesi anche stavolta.
Per arrivare in Champions, certo, c'è anche la strada dell'Europa League dove i bianconeri hanno fin qui fatto un percorso quasi netto. Ma abbandonare il campionato troppo presto sarebbe comunque pericoloso.