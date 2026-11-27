Como-Juventus: i dettagli della partita

Serie A - Game Week 13 29 nov 2026 - 14:45 Stadio G. Sinigaglia

Slancio europeo e posta alta nella sfida lombarda

La Serie A propone domenica sera una sfida importante sulle rive del lago di Como tra due squadre reduci dai successi europei in settimana e a caccia della qualificazione alla Champions League.

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Il Como 1907 di Cesc Fàbregas ha 26 punti, cinque in più della Juventus, ed è imbattuto in casa in campionato (4 vittorie e 1 pareggio). La sua difesa ha subito appena 10 gol in 12 partite. Dopo aver battuto il Cagliari 2-0 sabato scorso grazie ai colpi di testa di Jacobo Ramón e Lucas Da Cunha, i lariani si sono ripetuti martedì superando l’AEK Atene 1-0 in UEFA Champions League con il gol decisivo di Luis Milla nel secondo tempo.

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Ad attenderli c’è una Juventus che, sotto Luciano Spalletti, ha finalmente trovato continuità ed efficacia in attacco. Dopo aver travolto il Venezia 4-0 con quattro gol in 18 minuti del secondo tempo domenica scorsa, i bianconeri (21 punti) hanno rimontato lo svantaggio iniziale e battuto l’Omonoia FC 4-1 giovedì in UEFA Europa League.

Il Como ha ottenuto due sorprendenti vittorie per 2-0 sulla Juventus in campionato nella scorsa stagione, compreso il successo a Torino a febbraio. La squadra di Spalletti arriva decisa a prendersi la rivincita e a ridurre il distacco nella corsa all’Europa.

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