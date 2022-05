Como-Cremonese dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

COMO-CREMONESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Como-Cremonese

• Data: venerdì 6 maggio 2022

• Orario: 20:30

• Canale TV: DAZN, Sky Sport, Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Per la Cremonese è l'ora della verità. Dopo una stagione da protagonista, la squadra di Pecchia punta a una vittoria che potrebbe significare Serie A.

L'ultima gara del campionato di B dei lombardi è un derby regionale contro il Como, salvo ma non intenzionato a fare sconti.

Per la promozione, la Cremonese ha bisogno di vincere e sperare in un ko di una tra Lecce e Monza. Altrimenti, per tornare in Serie A, i lombardi dovranno affrontare i playoff.

All'andata si è imposto l'undici di Pecchia per 2-0 con i goal di Buonaiuto e Baez.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO COMO-CREMONESE

La sfida tra Como e Cremonese si giocherà venerdì 6 gennaio presso lo stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. Calcio d'inizio alle ore 20:30.

DOVE VEDERE COMO-CREMONESE IN TV

Per assistere alla partita sarà sufficiente collegarsi all'app di DAZN tramite una smart tv di ultima generazione, oppure usufruire di una console come Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) e PlayStation 4/5, sul TIMVISION BOX o su dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

La gara sarà mandata in diretta anche su Helbiz Live, piattaforma per la mobilità sostenibile, visibile tramite app anche sulle moderne smart tv.

COMO-CREMONESE IN DIRETTA STREAMING

In streaming c'è la possibilità di seguire l'incontro tra Como e Cremonese su DAZN, Sky Go ed Helbiz Live. In caso si ricorra a un pc fisso, bisognerà collegarsi ai rispettivi siti internet ufficiali. Per smartphone e tablet invece servirà scaricare l'app delle rispettive piattaforma.

Gli utenti DAZN, al termine del match, avranno anche a disposizione on demand gli highlights e l'evento integrale.

Sky manderà in diretta le immagini dell'incontro su Sky Sport al canale numero 254 del satellite.

Infine si può guardare la partita grazie a NOW, il servizio di streaming live e on demand di Sky.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutte le notizie su Como-Cremonese sono disponibili anche su Goal, dove troverete la diretta testuale di tutte le azioni salienti del match e gli aggiornamenti in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-CREMONESE

Il Como ha ottenuto una salvezza abbastanza tranquilla, ma darà fondo alle ultime energie rimaste per chiudere al meglio il campionato. Gattuso si affida al 4-4-2, con Gori in porta, Iovine e Iouannou esterni, Solini e Scaglia centrali di difesa. Linea di metà campo con Parigini, Arrigoni, Bellemo e Blanco, mentre Gliozzi e Cerri hanno il compito di impensierire la difesa avversaria.

Pecchia risponde con il 4-2-3-1. Carnesecchi tra i pali, Sernicola, Okoli, Ravanelli e Valeri in difesa. Castagnetti e Balzania mediani, con Baez e Bonaiuto esterni e Gaetano sulla trequarti. Ciofani unica punta.

COMO (4-4-2): Gori; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini, Arrigoni, Bellemo, Blanco; Gliozzi, Cerri. All. Gattuso

CREMONESE (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Okoli, Ravanelli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Baez, Gaetano, Buonaiuto; Ciofani. All. Pecchia