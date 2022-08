Como-Cagliari dove vederla: Sky, DAZN o Helbiz Live? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Inizia il campionato di Serie B, il Cagliari di scena in casa dell'ambizioso Como: le info sulla gara, dalle formazioni a dove vederla.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

COMO-CAGLIARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Como-Cagliari

• Data: 13 agosto 2022

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport (canale 253) Helbiz Live

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, Helbiz Live

Su DAZN puoi seguire tutte le partite della Serie B 2022/23: attiva ora!

Uno dei campionati di Serie B più importanti della storia al via. Dopo l'anticipo tra Parma e Bari, sarà la volta del Cagliari: i rossoblù giocheranno il primo turno a casa dell'ambizioso Como, che ha appena acquistato un Campione del Mondo come Cesc Fabregas.

Per il Como enorme entusiasmo in virtù dell'ingaggio dello spagnolo, ma anche la consapevolezza di dover integrare la propria rosa per poter puntare al ritorno in Serie A. Per il Cagliari, invece, il ruolo di favorita per l'immediata risalita.

La formazione sarda ha del resto puntato su giovani interessanti come Carboni, ma anche su sicurezze della Serie B come Lapadula e Viola: dopo aver eliminato il Perugia dalla Coppa Italia ecco la prima partita del nuovo campionato 2022/2023.

Due risultati su tre a disposizione invece per il Monza, un po' più vicino alla prima promozione in Serie A della sua storia. Tutto sulla partita tra Como e Cagliari: dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

ORARIO COMO-CAGLIARI

La prima giornata di campionato tra Como e Cagliari si gioca sabato 13 agosto 2022 alle ore 20:45: appuntamento al Singaglia, casa del Como.

DOVE VEDERE COMO-CAGLIARI IN TV

Como-Cagliari verrà trasmessa in diretta tv da DAZN, scaricando l'app sulle moderne Smart TV, su console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX, o su un dispositivo come Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick, da collegare alla propria televisione.

La sfida è trasmessa in diretta anche su Sky, precisamente sul canale numero 253 del satellite. Infine la topzione è rappresentata da Helbiz Live, che permetterà la visione della della gara su app scaricabile su moderne smart tv. Helbiz Live è presente anche sui channels di Prime Video, app di Amazon presente sulle smart tv o utilizzabile tramite console e dispositivi come Google Chromecast.

COMO-CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING

La gara tra Como e Cagliari sarà visibile in diretta streaming sull'app Sky Go, per i soli clienti Sky, scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile o fisso: dunque tablet, pc, notebook e smartphone.

Anche DAZN come di consueto trasmetterà la gara in diretta streaming: in questo caso occorrerà scaricare l'app su dispositivi mobili o collegarsi al sito della piattaforma tramite pc e notebook. Al termine del match sarà possibile rivedere lo stesso on demand digitando 'Cagliari' o 'Como' nella barra di ricerca.

Infine la possibilità Helbiz Live, che permetterà la visione in streaming, collegandosi al sito ufficiale su pc o noteboook o scaricando l'app su cellulare e tablet. Su Prime Video, negli stessi dispositivi, basta scegliere il canale di Helbiz, acquistando l'abbonamento specifico (differente da quello base di Prime).

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto e le emozioni della prima giornata di Serie B tra Como e Cagliari saranno disponibili anche su GOAL grazie alla diretta testuale del match.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-CAGLIARI

COMO (4-4-2): Zanotti; Iovine, Odenthal, Binks, Ioannou; Parigini, Bellemo, Fabregas, Blanco; Mancuso, Cerri.

CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Goldaniga, Altare, Carboni; Deiola, Viola, Rog; Pereiro; Lapadula, Pavoletti.