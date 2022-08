Como-Brescia, la prima di Fabregas in Italia: dove vederla in tv e streaming e formazioni della partita

Como-Brescia è la partita di Cesc Fabregas, all'esordio con il club lariano: tutto sulle formazioni e su come guardare la gara in tv e streaming.

COMO-BRESCIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Como-Brescia

Como-Brescia Data: 29 agosto 2022

29 agosto 2022 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: DAZN , Sky Sport Calcio (202), Sky Sport (251) e Helbiz Live

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, OneFootball e Helbiz Live

Il terzo turno di Serie B si chiude stasera col posticipo tra Como e Brescia, derby lombardo tra due squadre a caccia di punti per portarsi a ridosso della testa della classifica (occupata da Ascoli e Genoa, entrambe a quota 7).

I lariani hanno pareggiato in entrambe le prime due uscite: dopo l'1-1 interno col Cagliari è arrivato un 2-2 in quel di Pisa, con Torregrossa a negare la gioia della vittoria proprio nel finale.

Esordio positivo per le 'Rondinelle', grazie al 2-0 inflitto alla matricola Südtirol, mentre alla seconda uscita è stato fatto registrare un pesante k.o. col punteggio di 3-0 allo 'Stirpe' di Frosinone.

E' finita in parità l'ultima sfida disputata al 'Sinigaglia' tra queste due compagini: risale allo scorso 26 febbraio ed è l'1-1 timbrato dalle reti di Cerri e Ayé.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Como-Brescia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

COMO-BRESCIA: LA PARTITA DI FABREGAS

Como-Brescia potrebbe essere la gara giusta per l'esordio con la maglia lariana di Cesc Fabregas, convocato per la prima volta da mister Giacomo Gattuso dopo aver seguito un programma atletico personalizzato nelle prime settimane.

Il campione spagnolo partirà dalla panchina, per poi magari subentrare a gara in corso e dare il proprio contributo sul campo alla causa del club, di cui è anche azionista assieme a Thierry Henry.

ORARIO COMO-BRESCIA

Como-Brescia si disputerà lunedì 29 agosto 2022 allo stadio 'Giuseppe Sinigaglia' di Como. Calcio d'inizio alle ore 20:45. L'arbitro sarà il signor Gianpiero Miele.

DOVE VEDERE COMO-BRESCIA IN TV

La gara tra Como e Brescia sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su smart tv oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

L'incontro sarà trasmesso anche da Sky su questi canali: Sky Sport Calcio (numero 202) e Sky Sport (251).

Un'altra opzione è rappresentata dall'app di Helbiz Live, scaricabile su smart tv (il servizio è accessibile previo abbonamento).

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN la telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, commento tecnico di Stefan Schwoch.

Su Sky saranno Daniele Barone e Giancarlo Marocchi a raccontare la partita.

COMO-BRESCIA IN DIRETTA STREAMING

L'applicazione di DAZN è fruibile anche su dispositivi come smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android, mentre da browser basterà collegarsi al sito ufficiale e accedere inserendo le credenziali.

Gli abbonati Sky potranno utilizzare il servizio Sky Go, mentre la piattaforma NOW consente di assistere alla programmazione dell'emittente satellitare (previo acquisto di uno dei pacchetti disponibili nell'offerta).

Le altre opzioni sono Helbiz Live e l'app di OneFootball.

PROBABILI FORMAZIONI COMO-BRESCIA

COMO (3-5-2): Ghidotti; Bovolon, Scaglia, Binks, Ioannou; Parigini, Fragò, Arrigoni, Blanco; Mancuso, Cerri. All. Giacomo Gattuso

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Karacic, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Viviani, Bertagnoli; Moreo; Bianchi, Ayé. All. Clotet