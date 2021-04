Como-Alessandria dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Como e Alessandria si sfidano in un big match che può decidere la promozione in B: tutte le informazioni sul match e dove vederlo in tv e streaming.

COMO-ALESSANDRIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Como-Alessandria

Como-Alessandria Data: 25 aprile 2021

25 aprile 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: Rai Sport, Eleven Sports

Rai Sport, Eleven Sports Streaming: Rai Play, Eleven Sports

La Serie C si ferma per Como-Alessandria. Il big match non solo del gruppo A, ma dell'intera giornata, si gioca allo stadio Sinigaglia e vede sfidarsi la prima e la seconda del raggruppamento, divise solamente da una lunghezza in classifica a due giornate dalla fine: i padroni di casa hanno 69 punti, gli ospiti 68.

Il Como ha il match ball promozione tra le proprie mani: in caso di successo contro l'Alessandria, infatti, la formazione lombarda si porterebbe a +4 sui rivali e conquisterebbe matematicamente, con una giornata d'anticipo, la promozione in Serie B, campionato nel quale manca dalla stagione 2015/2016.

Spera anche l'Alessandria di Moreno Longo, ex allenatore del Torino, che dopo una grande rimonta e sei vittorie di fila ha ora la possibilità di portarsi in vetta da sola in caso di vittoria. All'ultima giornata i piemontesi sfideranno la Pro Patria, mentre il Como se la vedrà con il Novara in trasferta.

Proprio Como e Alessandria sono le uniche due formazioni ancora in corsa per la promozione diretta in Serie B, senza passare per i playoff. Matematicamente fuori invece non solo il Renate, ma anche la Pro Vercelli, che si è giocata ogni residua chance di arrivare prima perdendo in casa nel recupero contro il Lecco.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Como-Alessandria: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO COMO-ALESSANDRIA

Como-Alessandria, big match promozione del girone A della Serie C, si giocherà allo stadio Sinigaglia di Como nel pomeriggio di domenica 25 aprile 2021. Il calcio d'inizio tra la formazione lombarda e quella piemontese è in programma alle ore 15.

In contemporanea a Como-Alessandria si giocheranno tutte le altre partite del girone A della Serie C. Tutte le gare del gruppo B sono invece in programma alle 17.30 di domenica, quelle del gruppo C alle 20.30.

Como-Alessandria sarà visibile in diretta tv e in chiaro su Rai Sport, ai canali 57 e 58 del digitale terrestre. Considerata la sua importanza ai fini della promozione, la Rai ha infatti deciso di trasmettere la supersfida del Sinigaglia.

Si potrà comunque assistere a Como-Alessandria anche su Eleven Sports, che detiene i diritti del campionato di Serie C. Il match sarà visibile su una moderna Smart Tv attraverso l'app dedicata, tramite la sottoscrizione di un abbonamento.

Como-Alessandria non sarà infine visibile su Sky in modalità pay-per-view.

Come detto, sarà possibile assistere a Como-Alessandria anche su Eleven Sports, che detiene i diritti della Serie C, tramite dispositivi come pc, tablet o smartphone. Anche in questo caso sarà necessario sottoscrivere un abbonamento.

Sul sito di Rai Sport, invece, si potrà assistere alla diretta streaming di Como-Alessandria gratis.

COMO (4-2-3-1): Facchin; Bovolon, Bertoncini, Crescenzi, Iovine; Arrigoni, Bellemo; Rosseti, Gatto, Terrani; Gabrielloni.

ALESSANDRIA (3-5-2): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Bellodi; Parodi, Casarini, Bruccini, Mustacchio, Celia; Arrighini, Eusepi.