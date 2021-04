Como-Alessandria decisiva: chi viene promosso in B e cosa succede a pari punti

Ternana promossa, Perugia, Padova e Sudtitol a contendersi il girone B di C. Nel C ultime due giornate di fuoco: tutte le combinazioni.

180 minuti al termine della stagione regolare di Serie C. Due settimane di fuoco per stabilire chi giocherà i playoff, chi i playout, chi andrà direttamente in Serie A e chi dovrà ripartire dai dilettanti. Il primo verdetto riguardante le promozioni è stato quello della Ternana, grande attesa per capire chi salirà dal gruppo B tra Padova, Perugia e Sudtirol.

Nel 37esimo turno potrebbe però essere decisa la promossa del gruppo A: il destino ha voluto che proprio Como e Alessandria si confrontassero nella penultima gara. Ovvero la prima e la seconda in classifica, entrambe arrivate ad un passo dalla B senza i playoff.

COMO IN SERIE B SE...

A due gare dal termine della Serie C 2020/2021, il Como si trova in vetta alla classifica con 69 punti. L'Alessandria è solamente un punto dietro, con 68. Visti i soli 6 a disposizione, se il Como dovesse battere l'Alessandria domenica 25 aprile sarebbe promosa nella Serie B 2021/2022. In caso di pareggio, tutto verrebbe rimandato all'ultimissima giornata

Batte l'Alessandria nella 37esima giornata

Finisce a pari punti in classifica con l'Alessandria

Pareggia contro il Como ed ottiene un miglior risultato rispetto all'Alessandria nell'ultimo turno (es. pareggia e l'Alessandria perde, vince e l'Alessandria pareggia o perde)

ALESSANDRIA IN SERIE B SE...

Batte il Como nel 37esimo turno e nel 38esimo ottiene un miglior risultato rispetto al Como (es. pareggia e il Como perde, vince e il Como pareggia o perde)

COMO E ALESSANDRIA A PARI PUNTI

Se Como e Alessandria dovessero terminare il campionato a pari punti, ovvero davanti ad un pareggio nello scontro diretto e ad un pareggio dell'Alessandria nell'utlima giornata e ad una sconfitta del Como nel 38esimo turno (che porterebbe entrambe a 70), ad essere promosso in Serie B sarebbero i Lariani.

Questo in virtù del successo nello scontro diretto della gara d'andata giocata lo scorso gennaio. Il primo criterio in caso di arrivo a pari punti è infatti lo scontro diretto: in favore del Como.