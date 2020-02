Commisso su Milan-Juventus: "Ho visto, non sono l'unico a parlare di ingiustizie"

Rocco Commisso torna a parlare di arbitri dopo Milan-Juventus e chiede un maggiore uso del VAR: "Sarebbe una cosa buonissima per il calcio".

Dopo le roventi polemiche sull'arbitraggio di - il presidente viola torna a farsi sentire, stavolta commentando quanto accaduto nella semifinale di Coppa tra i bianconeri ed il .

Rocco Commisso, a margine di un incontro col sindaco di Campi per la costruzione del nuovo stadio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti chiarendo il suo pensiero.

"Voglio essere molto rispettoso di tutto il calcio italiano, vorrei solo aiutarlo a migliorare. Non sono l’unico che ha parlato di ingiustizie, ho visto quello che è successo ieri al Milan o a tante altre squadre che si sono lamentate. Per questo fare passi avanti con l’utilizzo del VAR sarà una buonissima cosa per il calcio".

Nelle ultime ore peraltro la FIGC ha ufficialmente chiesto la possibilità di introdurre il VAR a chiamata per ogni squadra ma su questo punto, almeno per il momento, resta la forte contrarietà della FIFA come avrebbe già comunicato informalmente Pierluigi Collina.

Altre squadre

Il timore sarebbe quello di sfiduciare di fatto l'addetto al VAR che verrebbe scavalcato dalle panchine e di aumentare sensibilmente il rischio di proteste nel caso in cui la decisione dopo la revisione non fosse favorevole al richiedente.