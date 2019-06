Commisso ripensa al Milan: "Mister Li? Ha perso più soldi di chiunque altro al mondo"

Rocco Commisso, dopo l'annuncio ufficiale di ieri dell'acquisto della , ha parlato oggi per la prima volta in conferenza stampa. L'italo-americano si è esibito in un vero e proprio show, tra punzecchiature e promesse verso i tifosi della Viola.

"Ho fatto la prima offerta per la Fiorentina nel 2016, poi nel 2017. In entrambe le occasioni non ho ricevuto risposta. Ma adesso devo ringraziare i Della Valle per come mi stanno lasciando la società, ovvero in salute. La parentesi ? Mister Li non l'ho mai visto personalmente, so solo che ha perso più soldi lui in un anno che chiunque altro al mondo".