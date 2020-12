Commisso punge la Juventus: "Erano nervosi, gli serviva una camomilla"

Il 2020 è stato un anno difficile per la , a lungo decisamente al di sotto delle aspettative. La vittoria contro la però ha permesso ai viola di chiudere con un sorriso.

Sorriso ancora ben stampato sul volto di Rocco Commisso, che è tornato a parlare a 'Radio Bruno' della bella vittoria di senza perdere l'occasione per stuzzicare i bianconeri.

Nessun festeggiamento speciale però dopo il successo contro la Vecchia Signora, anche a causa delle restrizioni anti-Covid.

"Non vado al ristorante da un anno… Un pochino di moscato, quello sì. Tutti ci hanno messo qualcosa in più, il dato più significativo è quello che dice che abbiamo fatto più falli noi".

Ce n'è anche per il grande ex Federico Chiesa al quale Commisso dedica un pensiero speciale.

"Interventi duri su Chiesa? Forse qualche nostro giocatore voleva difendere la società. Quando uno va via come è andato via lui, tagliando i ponti... Mai tagliare i ponti, meglio uscire sempre con una buona reputazione".

Infine il presidente fa un bilancio dell'anno che si sta per chiudere concedendo una striminzita sufficienza alla Fiorentina,

"Il primo anno non è stato eccellente, un po’ di transizione, ma ci dobbiamo accontentare, meglio decimi che sedicesimi. Siamo andati avanti, abbiamo evitato lo spettro della retrocessione e abbiamo concluso in scioltezza, ragion per cui ho deciso di rendere merito a Beppe Iachini. Se dovessi dare al 2020 della Fiorentina un mio voto, mi terrei fra il 5 e il 6, non abbiamo fatto bene né male".