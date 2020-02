Commisso non molla: "Nessuno si è scusato, subiamo torti da quattro gare"

Il presidente della Fiorentina continua la sua crociata contro gli arbitri: "Chiedo rispetto e non favori, non sono lo scemo venuto dall'America".

Caos a , caos a Firenze, caos nel mezzo e in giro per l' . Il secondo rigore assegnato alla contro la ha fatto esplodere i social, sopratutto dopo la rabbia di Rocco Commisso, numero uno viola, esposta pubblicamente dopo il triplice fischio finale.

Rivedi Juventus-Fiorentina on demand su DAZN

Commisso si è detto disgustato per la direzione arbitrale, con il vice-presidente della Juventus, Nedved, a chiedere meno alibi alle squadre che affrontano i bianconeri. In mezzo la risposta piccata di Ceccherini ad un tifoso e i dubbi del telecronista Sandro Piccinini via Twitter. Il fuoco non si spegne.

Scelti da Goal DIRETTA CALCIOMERCATO: ultime notizie e trattative

Altre squadre

Nella giornata odierna, via TGR Toscana, Commisso ha rincarato la dose:

"La rabbia c’è ancora, nessuno si è scusato con noi. Nè Nedved, né altri personaggi del calcio. Non è solo un incidente, sono tre-quattro partite che subiamo torti".

Commisso non ha attaccato direttamente la Juventus, evidenziando però come sia stato l'arbitro a decidere la partita contro la Fiorentina e che i bianconeri non abbiano bisogno di aiuti per vincere, vista la forza dei suoi campioni. Il presidente viola ha anche ricordato i torti contro e nelle gare precedenti.

Il presidente della Fiorentina vuole rispetto, per sè e per la squadra viola:

"Nedved non doveva parlare così, è stato irrispettoso. Non voglio favori da nessuno, ma non voglio neanche che mi trattino come lo scemo venuto dall’America. Chiedo rispetto, paghiamo gli stessi soldi della Juventus alla federazione"

Commisso, che aveva annunciato il desiderio di poter parlare con i vertici del calcio italiano, ha poi approfittato della cerimonia per la consegna della Panchina d’Oro per avere un incontro con il presidente della FIGC Gabriele Gravina.

A confermare l’avvenuto faccia a faccia è stato lo stesso patron gigliato.