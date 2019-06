Commisso e quell'intervista: "Rifiutai di comprare club italiani per amore della Juventus"

Rocco Commisso sta per diventare il nuovo proprietario della Fiorentina: in un'intervista di due anni fa aveva un'idea diversa a riguardo.

L'ufficialità non c'è ancora ma a breve arriverà: la passerà nelle mani di Rocco Commisso di fronte a 170 milioni versati alla famiglia Della Valle, pronta a uscire di scena dopo 17 anni di gestione.

Il magnate italo-americano ha raggiunto un accordo che gli consentirà di entrare finalmente a far parte del calcio italiano, un passaggio più volte sfiorato ma mai concretizzatosi a causa... della passione per la .

La predilezione per i colori bianconeri di Commisso venne svelata da lui stesso in un'intervista concessa due anni fa a 'We The Italians', rivelando di aver rifiutato l'acquisto di altre società proprio per non fare uno 'sgarbo' alla 'Vecchia Signora'.

"Sono stato contattato numerose volte per comprare una squadra italiana. Anche recentemente, visto che il ragazzo coinvolto nella vendita del ai cinesi è un mio amico, Sal Galatioto. Abbiamo lavorato insieme molti anni fa alla Royal Bank of Canada. Nelle fasi iniziali mi ha chiesto se volessi essere coinvolto, perché sa che ho le risorse finanziarie e l'interesse per il calcio italiano. Circa 17 anni fa, mi è stato chiesto di acquistare la . Successivamente sono stato invitato a investire con Di Benedetto e Pallotta per comprare la . Ci sono state chiamate da , , Catania, Reggina. Sa perché li ho rifiutati? Perché sono un fedele fan della Juventus fin da quando ero giovane e giocavo a calcio sulle spiagge sabbiose della Calabria".

Commisso spiegò di aver incontrato la famiglia Agnelli, ammettendo la loro competenza gestionale e la volontà di diventare socio di minoranza dei campioni d' .