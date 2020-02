Commisso tuona ancora: "Ho visto tanti commenti che non mi sono piaciuti"

La perde ancora, stavolta senza le roventi polemiche arbitrali che avevano contraddistinto il finale del match sul campo della : Rocco Commisso le aveva accese dicendosi "disgustato" per l'arbitraggio di Pasqua e oggi è tornato alla carica.

Intervistato da 'Sky Sport' al termine della partita, il presidente viola ha commentato con toni accesi il delicato momento vissuto dalla sua squadra.

"Io l'italiano non lo parlo bene, so che ci sono tanti italiani che lo parlano meglio di me. Per mettersi a confronto con me però bisogna parlare in inglese e dopo ci faccio 'a' job du Bronx'. Ci sono stati troppi commenti, specialmente su Sky, che non mi sono piaciuti, specialmente di ex giocatori. Sky è di proprietà degli americani pure, quindi lasciate stare gli americani. Se è una minaccia? No no, io dico lasciatemi stare".