Commisso duro contro la Juventus: "Ha strapotere in Italia, sono disgustato"

Il patron della Fiorentina, Rocco Commisso, da New York attacca la Juventus: "Quando vanno in Europa tornano a casa senza niente. Serve equilibrio".

Probabilmente irritato dalla corte della al gioiello della Federico Chiesa e dai suoi dubbi sul futuro, il patron viola, Rocco Commisso, da New York ha usato parole molto dure nei confronti del club bianconero e del suo dominio in di contro invece a una lunga astinenza in .

"Un messaggio per la Juventus? La ha strapotere in Italia e non è buono per il calcio italiano che vinca sempre la stessa squadra. Sono disgustato, ogni volta che vanno in Champions tornano a casa senza niente".

Il nuovo proprietario del club toscano auspica per il futuro un maggior equilibrio nel campionato di , dopo 8 affermazioni consecutive della Vecchia Signora.

"Il campionato dev'essere più equilibrato e da quest'anno anche la Fiorentina che proverà a competere".

Commisso, assieme alla dirigenza della Fiorentina, ai giocatori e allo staff tecnico, ha fatto quest'oggi una crociera sul fiume Hudson. I viola di Montella, dopo una vittoria con il Chivas e una sconfitta con l' , chiuderanno la loro International Champions Cup negli questo giovedì, quando affronteranno il nel terzo impegno stagionale.