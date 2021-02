Commisso contro Chiesa: "Manda messaggi d’amore alla Juve, qui non l'ha mai fatto"

Il presidente della Fiorentina è una furia a 'La Nazione': "Sarri? Una notizia falsa, una patacca totale. Chiesa mi ha deluso".

Il presidente della Fiorentina non impariamo a conoscerlo certo oggi. Rocco Commisso è un vulcanico, un uomo che non le manda certamente a dire. Così, intervistato da 'La Nazione', il boss viola ha regalato molti spunti come sempre.

Partendo dal possibile avvicendamento tra Prandelli e Sarri in panchina, parole che seguono il comunicato ufficiale della Fiorentina:

"Ho letto anche io di questa cena con i miei dirigenti e Sarri, sono saltato sulla sedia. Una notizia falsa, una patacca totale. Barone e Pradè erano in tutt’altri posti, bastava verificare prima di fare uscire una notizia destabilizzatrice".

Si passa poi proprio all'operato di Prandelli e a una presunta cattiva stampa verso gli allenatori viola.

"Prandelli ha tutto il mio sostegno ma anche stavolta qualcuno aveva cominciato a criticarlo come Iachini. Fino a metà gara con Lo Spezia sentivo solo critiche ma le sembra normale dopo un 3-0 sentire anche alla fine più critiche che consensi?".

Infine viene chiesto a Commisso un giocatore che in questa sua esperienza in Italia lo ha deluso. Lui non ha dubbi...