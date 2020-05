Commisso su Chiesa: "Nessuna offerta per il rinnovo, non c'è solo la Juve"

Una stagione fatta di alti e bassi per Federico Chiesa, probabilmente distratto dalle numerose voci di mercato e da un 'mal di pancia' che potrebbe presto portarlo via da Firenze. Un'ipotesi che il presidente Rocco Commisso è pronto ad accettare a patto che arrivi l'offerta giusta.

Il patron viola ha parlato ai microfoni di 'Radio Bruno' per smentire categoricamente la notizia circolata di recente sulla presunta super offerta di rinnovo proposta al talento della Nazionale di Mancini:

"Non è vero, questa è una fake news. ? Vale come un altro club, io devo accontentare il giocatore e fare la cosa migliore per la mia azienda. La situazione economica è cambiata per tutti club, quindi anche la sua valutazione è cambiata".