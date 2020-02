Commisso apre all'addio di Chiesa: "Se vorrà andare via si potrà accontentare"

Rocco Commisso non esclude una cessione di Federico Chiesa in estate ma alle giuste condizioni: "Sempre se i soldi saranno quelli richiesti".

A tre giorni dalle roventi polemiche per uno dei due rigori assegnati alla contro la sua , Rocco Commisso prova a sbollire la rabbia concentrandosi sul futuro del club viola che sta comunque ottenendo buoni risultati con Beppe Iachini in panchina.

Merito di ciò è anche di Federico Chiesa, la stella della squadra seguita dai top club italiani: in particolare e Juventus sono pronte a darsi battaglia per strapparlo al patron italo-americano che, intervistato da 'Il Corriere dello Sport', ha aperto per la prima volta ad una cessione del figlio d'arte.

"Nessuno, fin qui, mi ha chiesto mai di andare via. Non lo ha fatto Federico e non lo ha fatto suo padre Enrico, del quale ho avuto una impressione straordinaria. Se il ragazzo, a fine stagione, sarà fortemente intenzionato ad andare via, si potrà accontentare. Ma sempre se i soldi saranno giusti. Tutto il resto sono chiacchiere, del resto non c'era nessun 'deal' che prevedesse, come si è dimostrato, che dovesse partire la scorsa estate. Castrovilli? Lasciatelo stare!".

Commisso non se l'è sentita in estate di cedere il giocatore migliore della rosa, azione che avrebbe inevitabilmente ammalato il suo nuovo rapporto con i tifosi che si sarebbero opposti alla prima grande presa di posizione del presidente.

Ma tra qualche mese tutto potrebbe cambiare: il futuro di Chiesa non è ancora scritto del tutto ma queste parole sembrano essere l'anticamera di una separazione soltanto rinviata in agosto.