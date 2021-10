Come vedere Zenit-Juventus su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Come attivare il tuo mese di prova gratuito su Amazon Prime Video per vedere Zenit-Juventus.

Dopo le vittorie raccolte contro Malmoe e Chelsea, la Juventus scende in campo a San Pietroburgo con l'obiettivo di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale.



La sfida tra i russi dello Zenit San Pietroburgo e la Juventus sarà trasmessa in esclusiva su Amazon Prime Video.

Gli utenti già abbonati al servizio Prime di Amazon, che hanno dunque automaticamente a disposizione la piattaforma Prime Video, potranno vedere il match - senza costi aggiuntivi - su tutti i dispositivi che supportano l'app. Ma anche chi non dispone di Amazon Prime potrà vedere gratis Zenit-Juventus: è possibile infatti creare un account e provare gratuitamente il servizio per 30 giorni. Una volta concluso il mese di prova, l'utente sarà libero di scegliere se pagare l'abbonamento ad Amazon Prime (al costo di 3,99€ al mese o 36€ all'anno) o non farlo.

Clicca sul link per attivare il tuo mese di prova e poter vedere gratis Zenit-Juventus.

Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva una partita per ogni mercoledì di Champions League (qui l'elenco aggiornato).