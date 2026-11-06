Come vedere Tolosa-Strasburgo con una VPN

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Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 10 6 nov 2026 - 14:45 Stadium de Toulouse

Il Tolosa ospita lo Strasburgo allo Stadium de Toulouse in una sfida di Ligue 1 che ha un significato diverso per due squadre dirette in senso opposto.

Il Tolosa di Jens Berthel Askou è stato difficile da inquadrare in questa stagione, alternando pareggi e sconfitte a qualche vittoria convincente. Arriva a questa partita dopo la sconfitta per 2-0 in campionato contro il Marsiglia, un risultato che avrà aumentato la concentrazione in vista di un impegno casalingo che si aspetta di vincere.

Lo Strasburgo arriva a Tolosa in un momento difficile e sotto crescente pressione. La squadra di Hugo Oliveira ha perso quattro delle ultime cinque partite di Ligue 1, subendo molti gol e faticando a trovare continuità in classifica. L’unico risultato positivo in questa serie è stato il 5-1 contro l’Auxerre del 1° novembre.

Entrambe le squadre si trovano nella metà inferiore della classifica di Ligue 1, separate da una sola posizione. Questo rende la sfida particolarmente combattuta, nonostante il diverso momento delle due formazioni.

La lista degli infortunati dello Strasburgo continua a ridurre le opzioni di Oliveira, mentre il Tolosa deve fare i conti con l’assenza per squalifica del centrocampista Aron Doennum, oltre che con i propri problemi di infortuni.