Come vedere Milan-Porto su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Milan-Porto è su Amazon Prime Video: come attivare gratuitamente l'account con il mese di prova.

Tre sconfitte e zero punti, una situazione alquanto disperata e con poche vie d'uscita: il Milan è costretto a fare bottino pieno contro il Porto nella quarta giornata del girone B di Champions League, se vuole ancora sperare in una qualificazione agli ottavi che avrebbe dell'incredibile.

La gara in programma mercoledì alle ore 18.45 in quel di San Siro sarà trasmessa in diretta esclusiva su Amazon Prime Video: chi è già abbonato al servizio Prime di Amazon potrà tranquillamente assistere all'incontro dalla piattaforma, mentre gli altri potranno attivare l'account con il mese di prova; alla fine dei 30 giorni sarà possibile abbonarsi al costo di 3,99€ al mese o di 36€ all'anno, oppure decidere di rinunciare all'abbonamento e di conseguenza al pagamento.

Clicca sul link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova per guardare Milan-Porto gratis.

Amazon Prime Video trasmetterà in esclusiva una partita per ogni giornata di Champions League (qui l'elenco aggiornato)