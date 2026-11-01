Come guardare Marsiglia-Tolosa con una VPN

Vuoi accedere al tuo abituale servizio di streaming con maggiore sicurezza o da un'altra parte del mondo, dove potresti incontrare restrizioni geografiche? È qui che può tornare utile una rete privata virtuale (VPN).

Procurati una VPN affidabile . Scegli un fornitore di servizi VP affidabile, per esempio ExpressVPN , e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet).

. Scegli un fornitore di servizi VP affidabile, per esempio , e scarica l'applicazione sul tuo dispositivo (PC, smartphone o tablet). Scegli la posizione del server . Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella della copertura internazionale qui sopra).

. Seleziona un server VPN nel Paese in cui la partita viene trasmessa ufficialmente (consulta la tabella della copertura internazionale qui sopra). Connettiti al server . Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP).

. Attiva la VPN e connettiti al server selezionato per modificare la tua posizione digitale (indirizzo IP). Accedi all'emittente ufficiale. Vai sul sito web o apri l'app ufficiale di streaming dell'emittente sportiva che detiene i diritti.

Accedi e trova la diretta. Crea un account presso l'emittente ufficiale o accedi al tuo account per ottenere l'accesso completo e goderti la partita!

Presentazione della partita

Ligue 1 - Game Week 9 1 nov 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Il Marsiglia ospita il Tolosa allo Stade Orange Velodrome in una partita di Ligue 1 che vede i due club attraversare momenti diversi delle rispettive stagioni.

La squadra di Bruno Genesio arriva a questa sfida dopo il rocambolesco 4-3 sul Le Havre nell'ultima partita di Ligue 1, un risultato che ha messo in luce sia la qualità offensiva sia la fragilità difensiva che hanno caratterizzato la sua stagione. Il Marsiglia era avanti 4-0 prima che la concitata rimonta del Le Havre nel finale rendesse gli ultimi minuti tesi al Velodrome.

Considerando tutte le competizioni, il Marsiglia ha vinto tre delle ultime cinque partite e ne ha perse due. Il rendimento in Europa League desta preoccupazione: le sconfitte contro Olympiacos e Sturm Graz hanno aumentato la pressione su Genesio, chiamato a ottenere risultati più costanti in campionato.

Il Tolosa arriva da nono in Ligue 1, una posizione sopra il Marsiglia in classifica, e attraversa un periodo di forma stabile, anche se non entusiasmante. La squadra di Jens Berthel Askou ha pareggiato 0-0 con il Troyes nell'ultima partita e ha mostrato solidità nelle ultime settimane.

Anche gli ospiti devono fare i conti con alcuni problemi fisici in vista della trasferta, mentre il Marsiglia dovrà rinunciare per infortunio ad alcuni giocatori chiave nel tentativo di consolidare la propria posizione nella metà alta della classifica.

Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere su come guardare Marsiglia-Tolosa in diretta.

Notizie sulle squadre e rose