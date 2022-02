Come vedere Inter-Liverpool su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Superato un girone comprendente anche Real Madrid, Sheriff e Shakhtar, l'Inter sfida il Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Un doppio confronto complicatissimo contro la formazione che ha vinto la competizione nel 2019 e che conta nella propria rosa campioni del calibro di Virgil van Dijk, Sadio Mané o Mohamed Salah.

Il match tra Inter e Liverpool è in programma a San Siro nella serata di mercoledì 16 febbraio 2022, con calcio d'inizio alle ore 21. Si giocherà in contemporanea a Salisburgo-Bayern, altra partita valida per gli ottavi di finale d'andata di Champions League, e sarà un'esclusiva Amazon Prime Video, che trasmetterà la gara in diretta tv e in diretta streaming.

Inter-Liverpool, in questo senso, sarà visibile a tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma Prime di Amazon, la quale comprende la visione di Prime Video senza alcun costo aggiuntivo. Chi non è abbonato potrà comunque godersi in diretta e in esclusiva la sfida di San Siro: i nuovi iscritti al servizio avranno infatti a disposizione 30 giorni gratis di abbonamento, dopo il quale potranno decidere se rinnovare la propria iscrizione (pagando, a scelta, 3,99 euro al mese o 36 euro l'anno) oppure no.

Clicca su questo link per abbonarti e attivare il tuo mese di prova: in questo modo potrai guardare Inter-Liverpool gratis.

L'articolo prosegue qui sotto

Amazon Prime Video, dopo aver trasmesso in esclusiva una partita per ogni giornata dei gironi di Champions League, farà lo stesso con una partita a settimana degli ottavi di finale (qui l'elenco aggiornato).