Buffalo Bills-Baltimore Ravens: orario d'inizio

I Buffalo Bills ospitano i Baltimore Ravens all'Highmark Stadium di Orchard Park, New York, nell'ottava settimana della stagione regolare NFL. L'inizio della partita è previsto per domenica 1° novembre alle 13:00 ET / 10:00 PT (18:00 GMT).

I tifosi sperano in una sfida spettacolare tra due quarterback di primo piano, Josh Allen e Lamar Jackson. I Bills (5-1), in testa all'AFC East, puntano alla terza vittoria consecutiva, mentre i Ravens (4-3), dell'AFC, cercano di evitare la terza sconfitta di fila.

Come vedere Buffalo Bills-Baltimore Ravens

Negli Stati Uniti:

CBS / Paramount+ / Fubo

Nel Regno Unito:

Sky Sports+

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Buffalo Bills-Baltimore Ravens: le notizie sulle squadre

La notizia principale è il previsto ritorno del quarterback di punta dei Ravens, Lamar Jackson, mentre entrambe le squadre devono fare i conti con diversi problemi sulle rispettive linee e nei reparti arretrati della difesa.

Le notizie sui Baltimore Ravens

La novità più importante per Baltimore è che il quarterback Lamar Jackson si è allenato senza limitazioni ed è sulla buona strada per partire titolare domenica. Jackson ha saltato le ultime tre partite per una distorsione alla parte alta della caviglia riportata nella quarta settimana, ma la prospettiva di averlo a disposizione è un enorme vantaggio per i Ravens, che cercano di interrompere una serie di due sconfitte.

I Ravens devono però affrontare seri problemi di disponibilità su entrambe le linee e nel nucleo centrale della difesa:

Pilastri della difesa fermi : Roquan Smith (ginocchio), punto di riferimento della difesa, e la safety di punta Kyle Hamilton (ginocchio) hanno entrambi saltato il primo allenamento della settimana. Anche la safety di riserva Jaylinn Hawkins (ginocchio) non ha partecipato.

: Roquan Smith (ginocchio), punto di riferimento della difesa, e la safety di punta Kyle Hamilton (ginocchio) hanno entrambi saltato il primo allenamento della settimana. Anche la safety di riserva Jaylinn Hawkins (ginocchio) non ha partecipato. Cambiamenti nella linea offensiva : La guardia esordiente Vega Ioane (ginocchio), scelta al primo giro, dovrebbe restare fuori per qualche tempo dopo aver riportato una distorsione del legamento collaterale mediale la scorsa settimana contro Cincinnati. Il centro Cam Jurgens, arrivato tramite uno scambio, è tornato pienamente a disposizione, mentre il tackle sinistro Ronnie Stanley (dito del piede/caviglia) e la guardia John Simpson (inguine) continuano ad allenarsi con limitazioni.

: La guardia esordiente Vega Ioane (ginocchio), scelta al primo giro, dovrebbe restare fuori per qualche tempo dopo aver riportato una distorsione del legamento collaterale mediale la scorsa settimana contro Cincinnati. Il centro Cam Jurgens, arrivato tramite uno scambio, è tornato pienamente a disposizione, mentre il tackle sinistro Ronnie Stanley (dito del piede/caviglia) e la guardia John Simpson (inguine) continuano ad allenarsi con limitazioni. Rientri incoraggianti: Tra le note positive, il tight end Mark Andrews (mano) e il linebacker Trey Hendrickson (dito) si sono allenati senza limitazioni. Inoltre, il running back Adam Randall (collo) è stato designato per il rientro dalla lista degli infortunati e si è allenato senza limitazioni.

Le notizie sui Buffalo Bills

I Bills tornano in campo riposati dopo la settimana di riposo nella settima settimana. La pausa ha permesso a diversi giocatori importanti di avvicinarsi al rientro, anche se resta preoccupazione per un elemento chiave nei blocchi:

Linea offensiva in difficoltà : Il tackle destro titolare Spencer Brown (schiena) non ha partecipato all'allenamento: continua ad avere problemi alla schiena che lo avevano già costretto a fermarsi a inizio ottobre.

: Il tackle destro titolare Spencer Brown (schiena) non ha partecipato all'allenamento: continua ad avere problemi alla schiena che lo avevano già costretto a fermarsi a inizio ottobre. Progressi per un'arma offensiva di punta : Il wide receiver di punta D.J. Moore (spalla) è tornato in campo indossando una maglia rossa che gli impedisce di prendere parte alle esercitazioni con contatto. Moore ha saltato le ultime due partite per una distorsione dell'articolazione acromioclavicolare, ma ha ricevuto passaggi da Josh Allen nelle esercitazioni individuali, confermando che il suo recupero procede in vista di domenica.

: Il wide receiver di punta D.J. Moore (spalla) è tornato in campo indossando una maglia rossa che gli impedisce di prendere parte alle esercitazioni con contatto. Moore ha saltato le ultime due partite per una distorsione dell'articolazione acromioclavicolare, ma ha ricevuto passaggi da Josh Allen nelle esercitazioni individuali, confermando che il suo recupero procede in vista di domenica. Rinforzo per la linea difensiva : Il defensive tackle Ed Oliver (ginocchio) si è allenato con limitazioni. Oliver non gioca da quando ha subito un duro colpo contro i Patriots il 4 ottobre e il suo rientro sarà fondamentale per fermare il gioco di corsa dei Ravens.

: Il defensive tackle Ed Oliver (ginocchio) si è allenato con limitazioni. Oliver non gioca da quando ha subito un duro colpo contro i Patriots il 4 ottobre e il suo rientro sarà fondamentale per fermare il gioco di corsa dei Ravens. Altre situazioni da seguire : Il tight end Dalton Kincaid (torace) e il pass rusher Bradley Chubb (torace/pollice) si sono allenati con limitazioni, indossando però maglie che impediscono la partecipazione alle esercitazioni con contatto. Anche il wide receiver esordiente Tyrell Shavers (ginocchio) si è allenato per la prima volta in questa stagione, dando il via al periodo di 21 giorni previsto per il suo rientro dalla lista PUP.

: Il tight end Dalton Kincaid (torace) e il pass rusher Bradley Chubb (torace/pollice) si sono allenati con limitazioni, indossando però maglie che impediscono la partecipazione alle esercitazioni con contatto. Anche il wide receiver esordiente Tyrell Shavers (ginocchio) si è allenato per la prima volta in questa stagione, dando il via al periodo di 21 giorni previsto per il suo rientro dalla lista PUP. Gestione dell'organico e squalifiche: La safety C.J. Gardner-Johnson salterà la partita per una squalifica di una gara inflitta dalla lega, e Damar Hamlin entrerà nella formazione titolare. Per gestire la profondità dell'organico, i Bills hanno riportato il defensive end Andre Jones Jr. e il cornerback A.J. Woods nella squadra di allenamento, separandosi dal defensive lineman Austin Johnson.

Buffalo Bills BUF Forma Baltimore Ravens BAL BUF BUF BAL BAL Tutte le partite Tutte le partite Las Vegas Raiders LVR 30 33 Buffalo Bills BUF V Los Angeles Rams LA 34 37 Buffalo Bills BUF V Buffalo Bills BUF 26 29 New England Patriots NE S Buffalo Bills BUF 24 16 Los Angeles Chargers LAC V Buffalo Bills BUF 41 31 Detroit Lions DET V Partite giocate 5 Punti segnati 161 Tutte le partite Tutte le partite Baltimore Ravens BAL 13 35 Cincinnati Bengals CIN S Cleveland Browns CLE 13 10 Baltimore Ravens BAL S Atlanta Falcons ATL 23 30 Baltimore Ravens BAL V Baltimore Ravens BAL 24 18 Tennessee Titans TEN V Dallas Cowboys DAL 31 34 Baltimore Ravens BAL V Partite giocate 5 Punti segnati 111

Testa a testa Pareggio 4 0 1 NFL Buffalo Bills BUF 41 Baltimore Ravens BAL 40 FIN NFL Buffalo Bills BUF 27 Baltimore Ravens BAL 25 FIN NFL Baltimore Ravens BAL 35 Buffalo Bills BUF 10 FIN NFL Baltimore Ravens BAL 20 Buffalo Bills BUF 23 FIN NFL Buffalo Bills BUF 17 Baltimore Ravens BAL 3 FIN 118 Punti segnati 123

Link utili

AFC East: Buffalo Bills | Miami Dolphins | New England Patriots | New York Jets

NFC East: Dallas Cowboys | Philadelphia Eagles | New York Giants | Washington Commanders

AFC North: Baltimore Ravens | Cleveland Browns | Cincinnati Bengals | Pittsburgh Steelers

NFC North: Chicago Bears | Detroit Lions | Green Bay Packers | Minnesota Vikings

AFC South: Houston Texans | Indianapolis Colts | Jacksonville Jaguars | Tennessee Titans

NFC South: Atlanta Falcons | Carolina Panthers | New Orleans Saints | Tampa Bay Buccaneers

AFC West: Denver Broncos | Kansas City Chiefs | Las Vegas Raiders | Los Angeles Chargers

NFC West: Arizona Cardinals | Los Angeles Rams | San Francisco 49ers | Seattle Seahawks