Come vedere Chelsea-Milan su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Chelsea-Milan è un'esclusiva Amazon Prime Video: le informazioni su come vedere la partita gratis in diretta tv e in streaming.

Il Milan prova a blindare il passaggio del turno in Champions League. Dopo il successo contro la Dinamo Zagabria e il pari contro il Salisburgo, per i rossoneri la carta più difficile almeno sulla carta: il team di Pioli vola a Londra per affrontare il Chelea a Stamford Bridge.

Chelsea-Milan è in programma mercoledì 5 ottobre 2022 alle ore 21: per vedere l'incontro tra Blues e rossoneri bisognerà sintonizzarsi su Amazon Prime Video, che lo trasmetterà in esclusiva. In postazione per la telecronaca Sandro Piccinini, con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Per vedere la sfida di Stamford Bridge servirà sottoscrivere l'abbonamento a Prime, il servizio di Amazon che comprende anche Prime Video. I nuovi abbonati potranno usufruire del periodo di prova gratis per i primi 30 giorni.

Al termine del primo mese, che dà accesso illimitato a tutti i vantaggi della piattaforma e non solo, bisognerà poi scegliere se attivare l’abbonamento oppure se chiudere l’account. Il costo del servizio, in caso, è di 36 euro all’anno o di 3,99 euro al mese.

Puoi sottoscrivere l’abbonamento a questo link. Amazon Prime Video trasmetterà la miglior partita del mercoledì di Champions League in diretta esclusiva per tutto l’anno.

Collegamento dalle 19:30 e ampio pre-partita con Giulia Mizzoni, Gianfranco Zola, Clarence Seedorf e Alessandro Nesta. Durante il match alla VAR Room di Prime Video ci sarà come di consueto Gianpaolo Calvarese, mentre a bordo campo saranno presenti Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Post partita con Marco Cattaneo, Claudio Marchisio e Massimo Oddo per gli highlights di tutte le partite della UEFA Champions League, disponibili on demand a partire dalle 23.00 di mercoledì 5 ottobre 2022.