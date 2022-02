Come vedere Atletico Madrid-Manchester United su Amazon Prime Video: attiva il tuo account gratis

Gli ottavi di finale d'andata di Champions League proseguono con Atletico Madrid-Manchester United, big match che frappone i campioni in carica della Liga e la formazione che può contare nella propria rosa su Cristiano Ronaldo. Una sfida equilibrata e dall'esito difficilmente pronosticabile.

Guarda Atletico Madrid-Manchester United gratis su Amazon Prime Video

Atletico Madrid-Manchester United, in programma al Wanda Metropolitano di Madrid alle ore 21 di mercoledì 23 febbraio, sarà visibile in diretta tv, in diretta streaming e in esclusiva su Amazon Prime Video, che trasmette ogni mercoledì la miglior partita settimanale degli ottavi di finale di Champions League. La telecronaca del match è stata affidata alla coppia Sandro Piccinini-Massimo Ambrosini.

La gara tra Atletico Madrid e Manchester United sarà dunque visibile, senza alcun costo aggiuntivo, dagli abbonati a Prime, i quali potranno godersi la visione di Prime Video. Anche chi non è ancora abbonato avrà però la possibilità di vedersi gratis la sfida del Wanda: iscrivendosi al servizio si potrà infatti godere di un periodo di prova gratuito di 30 giorni, al termine del quale si potrà sottoscrivere l'abbonamento vero e proprio (decidendo se pagare 36 euro annuali in un'unica rata oppure 3 euro e 99 centesimi al mese), o non rinnovare la propria iscrizione.

Amazon Prime Video trasmette una partita a settimana degli ottavi di finale di Champions League

Amazon Prime Video trasmette una partita a settimana degli ottavi di finale di Champions League (qui l'elenco sempre aggiornato).