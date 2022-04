Come vedere Atletico Madrid-Manchester City su Amazon Prime Video gratis

La Champions League, la massima competizione continentale per club, si è spinta fino ai quarti di finale. Le ‘magnifiche otto’ ancora in corsa nel torneo si sono già affrontante nelle gare di andata e quindi ad attenderle ci sono le sfide che decreteranno in maniera definitiva, quali saranno le quattro compagini che continueranno la loro corsa e che staccheranno quindi i pass per le semifinali.

Tra i quattro match che la Champions League si prepara a proporre, c’è anche quello che vedrà opposte l’Atletico Madrid ed il Manchester City. Si tratta di uno dei confronti più attesi in assoluto e non solo perché si ritroveranno da avversarie due tra le maggiori accreditate per la vittoria finale del torneo, ma anche perché in campo si scontreranno due filosofie di calcio diametralmente opposte.

Mercoledì sera, al Wanda Metropolitano, si ripartirà dall’1-0 firmato Kevin De Bruyne con il quale i Citizens si sono imposti a Manchester. Un risultato che consente agli uomini di Guardiola di contare su un leggerissimo vantaggio, ma che non ha ben raccontato quanto visto in campo.

Il City ha infatti dominato la gara senza concedere nemmeno un tiro ai Colchoneros. Nel corso della lunga gestione Simeone non si era mai registrata una cosa del genere.

Pep Guardiola, dopo la partita dell’Etihad Stadium, ha poi spiegato come è andata la partita con una frase di fatto già entrata nella storia.

“Avevamo intuito che avrebbero giocato con un 5-3-2, ma poi hanno cambiato e sono passati ad un 5-5-0. Nella preistoria, oggi e tra centomila anni, è molto difficile attaccare un sistema di gioco di questo tipo, non ci sono gli spazi”.

In casa Atletico si respira dunque aria di rivincita, ma dove sarà visibile in diretta tv e in diretta streaming la super sfida del Wanda Metropolitano? La gara sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata il diritto di trasmissione della miglior partita del mercoledì di Champions League.

Atletico Madrid-Manchester City sarà dunque visibile per gli abbonati su Prime, senza alcun costo aggiuntivo. Ma non è tutto. Anche chi non ha ancora sottoscritto un abbonamento avrà la possibilità di assistere alla super sfida. E potrà farlo gratis.

Amazon Prime offre infatti a tutti i nuovi iscritti la possibilità di un mese di prova gratuito, durante il quale è appunto compresa anche la visione in diretta e in esclusiva di Atletico Madrid-Manchester City.

Al termine dei trenta giorni previsti, si potrà poi decidere se sottoscrivere l’abbonamento vero e proprio al servizio (al costo di 36 euro in un'unica rata annuale, oppure 3,99 euro al mese per 12 mesi) o meno.

