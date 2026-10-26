Il palcoscenico più importante del baseball torna questo ottobre: le World Series 2026 si concluderanno questa settimana.

I Milwaukee Brewers affrontano i Tampa Bay Rays: a vincere le World Series sarà quindi una squadra che non ci è mai riuscita prima. Che vogliate assistere alla decisiva Gara 3 o assicurarvi un posto per una possibile gara che assegnerà il titolo nel fine settimana, resta poco tempo per vivere dal vivo un momento storico del baseball.

I biglietti sui canali ufficiali sono esauriti da settimane e la domanda locale sta battendo i record delle rispettive franchigie in entrambi i mercati. Ecco come assicurarsi gli ultimi biglietti disponibili, tra i più richiesti.

Quando si giocano le World Series 2026?

Data e ora Partita Luogo Biglietti Lunedì 26 ottobre World Series, Gara 3: Milwaukee Brewers in casa dei Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Biglietti Martedì 27 ottobre World Series, Gara 4: Milwaukee Brewers in casa dei Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Biglietti Mercoledì 28 ottobre* World Series, Gara 5: Milwaukee Brewers in casa dei Tampa Bay Rays Tropicana Field, Florida Biglietti Venerdì 30 ottobre* World Series, Gara 6: Tampa Bay Rays in casa dei Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Biglietti Sabato 31 ottobre* World Series, Gara 7: Tampa Bay Rays in casa dei Milwaukee Brewers American Family Field, Milwaukee Biglietti

*Si giocano solo se necessarie. La serie segue il formato 2-3-2: la squadra con il miglior bilancio nella stagione regolare 2026 ospita le Gare 1, 2, 6 e 7.

Dove acquistare i biglietti per le World Series 2026?

A questo punto, procurarsi i biglietti per le World Series attraverso i canali ufficiali è quasi impossibile.

I pacchetti di biglietti per la postseason sono stati in gran parte acquistati dagli abbonati settimane fa e il mercato secondario è ora in rapido movimento, mentre le partite si disputano questa settimana.

Biglietti per le gare casalinghe di Milwaukee: Le inserzioni per le Gare 6 e 7 all’American Family Field sono attive.

Biglietti per le gare casalinghe di Tampa Bay: Le inserzioni per le Gare 3, 4 e 5 al Tropicana Field sono online dopo la vittoria dei Rays su Cleveland nell’ALCS.

Se cercate posti all’ultimo minuto mentre la serie è in corso, la soluzione migliore sono le piattaforme verificate di rivendita dei biglietti. Prima di completare l’acquisto, controllate attentamente le regole per il trasferimento dei biglietti e i termini e le condizioni.

Quanto costano i biglietti per le World Series 2026?

I prezzi sul mercato secondario dei biglietti per le World Series dipendono in larga misura dalle dimensioni del mercato e da quanto tempo manca il titolo alle squadre coinvolte.

Con Milwaukee alla sua prima partecipazione alle World Series dopo 44 anni, la domanda locale in tutto il Wisconsin sta già battendo i record della franchigia.

Gli ultimi anni offrono un riferimento:

2023: Due squadre provenienti da mercati più piccoli hanno fatto registrare un prezzo medio di circa 685 dollari a biglietto.

2024: Lo storico confronto tra Dodgers e Yankees, squadre di grandi mercati, ha portato il prezzo minimo per Gara 1 oltre i 1.300 dollari e il prezzo medio della serie oltre i 1.400 dollari.

2025: Confronti più equilibrati hanno visto i prezzi minimi attestarsi tra 650 e 900 dollari.

Le fasce di prezzo previste per il 2026:

Posti in piedi e nell’anello superiore: circa 650-950 dollari per le prime gare.

Gare decisive o nel fine settimana: i prezzi minimi potrebbero salire nella fascia tra 1.200 e 1.800 dollari, soprattutto per le Gare 1 e 2 a Milwaukee.

Posti nelle aree club e nei settori vicino alle panchine: raggiungono regolarmente cifre a quattro o cinque zeri, in particolare per le eventuali gare che potrebbero assegnare il titolo, le Gare 6 e 7.

Tutto quello che c’è da sapere sulle World Series

Le World Series sono la serie che assegna il titolo della Major League Baseball e si disputano tra le vincitrici dell’American League e della National League. Giocate per la prima volta nel 1903, sono la competizione per il titolo più antica tra i principali sport professionistici nordamericani a essere disputata senza interruzioni. La squadra vincitrice riceve il Commissioner’s Trophy. I New York Yankees le hanno vinte più di qualsiasi altra franchigia, con 27 titoli.

L’edizione 2026 segue il consueto formato al meglio delle sette gare, con distribuzione 2-3-2: la squadra con il miglior bilancio nella stagione regolare ospita le Gare 1 e 2 e, se necessarie, le Gare 6 e 7; l’altra ospita le Gare 3 e 4 e l’eventuale Gara 5. Il calendario della postseason di quest’anno è concentrato tra la fine di settembre e ottobre: il turno delle Wild Card inizia il 29 settembre, le Division Series il 3 ottobre e le Championship Series l’11 ottobre, prima dell’inizio delle World Series il 23 ottobre. Negli Stati Uniti tutte le gare sono trasmesse da FOX, oltre che da FOX Deportes per la copertura in lingua spagnola e da FOX One in streaming.