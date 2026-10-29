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Apertura
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Come trovare biglietti all’ultimo minuto per Boca Juniors-River Plate: prezzi della Liga Profesional, informazioni sul Superclasico e altro

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Il Boca Juniors affronta il River Plate nella Liga Profesional. Ecco come acquistare i biglietti

Il Superclásico tra Boca Juniors e River Plate è considerato da molti la rivalità tra club più intensa ed elettrizzante del calcio mondiale. Questa sfida, che si disputa a Buenos Aires, mette di fronte i due club più titolati d’Argentina davanti a decine di migliaia di tifosi che cantano e battono sui tamburi.

A che ora inizia Boca Juniors-River Plate di Liga Profesional?

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Apertura - Game Week 15

Nota: Nel calcio argentino, date e orari delle partite possono cambiare con breve preavviso per esigenze televisive e disposizioni delle autorità locali in materia di sicurezza. Verificate sempre il programma definitivo tra 72 e 96 ore prima del calcio d’inizio.

Come acquistare i biglietti per Boca Juniors-River Plate?

Per capire come accedere al Superclásico, occorre conoscere tre regole stabilite dalle istituzioni:

  1. Priorità ai soci (socios): Il Boca Juniors ha un sistema di tesseramento (Soy Socio). L’accesso alle partite viene assegnato ai soci attivi (socios activos) in base alle presenze alle partite (filtros). Poiché la richiesta dei soci supera la capienza totale dello stadio, i biglietti non vengono messi in vendita al pubblico attraverso la biglietteria del club.
  2. Verifica dell’identità (Tribuna Segura): Il Ministero della Sicurezza argentino applica il programma Tribuna Segura a tutti gli ingressi dello stadio. Ogni spettatore deve presentare ai controlli di polizia un documento d’identità ufficiale con foto (il DNI nazionale per gli argentini; il passaporto originale in formato cartaceo per i visitatori stranieri) i cui dati corrispondano a quelli registrati nel sistema di biglietteria.
  3. Formato del titolo d’accesso: L’ingresso avviene tramite tessere associative elettroniche, tessere magnetiche fisiche o credenziali digitali personalizzate con codice QR, a seconda del settore e della sezione assegnati.

Boca Juniors-River Plate di Liga Profesional: Tutto quello che c’è da sapere

La forma di Boca Juniors e River Plate

Il Boca Juniors ha ottenuto quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite in tutte le competizioni, senza subire sconfitte. Il risultato più recente è il successo per 3-1 sul Central Cordoba de Santiago in Liga Profesional il 12 settembre, dopo la vittoria per 1-0 sul Sao Paulo in Copa Sudamericana il 9 settembre. Il pareggio per 2-2 con il Gimnasia Mendoza del 5 settembre è stata l’unica occasione in cui il Boca ha perso punti in questa serie di incontri. Nelle cinque partite ha segnato sette goal e ne ha subiti tre.

Il River Plate ha vinto tre delle ultime cinque partite, pareggiandone una e perdendone una. Nell’ultima uscita ha vinto 2-1 in casa dell’Atletico Tucuman in Liga Profesional il 12 settembre; nello stesso periodo ha battuto anche l’Independiente Rivadavia per 3-1 e il Banfield per 3-2, entrambe in trasferta. L’unica sconfitta è arrivata contro il Santa Fe in Copa Sudamericana. In queste cinque partite il River ha segnato nove goal e ne ha subiti sei.

BOC

BOC - Forma

INS
D2-2
VAS
S0-1
TAL
V2-1
VAS
V1-3
IND
V0-1
Gol segnato (subito)
8/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
RIV

RIV - Forma

HUR
S1-2
EST
V1-0
SAR
D1-1
BEL
V0-3
RAC
V1-0
Gol segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre hanno segnato
2/5

Boca Juniors-River Plate: I precedenti recenti

L’incontro più recente tra i due club si è disputato in Liga Profesional il 19 aprile 2026, quando il River Plate ha ospitato il Boca Juniors e ha perso 1-0. In precedenza, nel novembre 2025, il Boca aveva battuto il River 2-0 in casa. Negli ultimi cinque confronti diretti registrati, il Boca Juniors è in vantaggio con tre vittorie contro una del River e un pareggio, con una vittoria per 3-2 del Boca sul campo del River in Copa de la Liga Profesional nell’aprile 2024.

Testa a testa

Boca JuniorsPareggioRiver Plate
3
0
2
Apertura
River Plate badge
River Plate
RIV
0
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FIN
Apertura
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
2
River Plate badge
River Plate
RIV
0
FIN
Apertura
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
1
FIN
Apertura
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
0
River Plate badge
River Plate
RIV
1
FIN
Copa de la Liga Profesional
River Plate badge
River Plate
RIV
2
Boca Juniors badge
Boca Juniors
BOC
3
FIN
7Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal2/5
Entrambe le squadre hanno segnato2/5

La classifica di Boca Juniors e River Plate

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