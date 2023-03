Come sta Zaccheroni? Sciolta la prognosi, ora 60 giorni in ospedale e la riabilitazione

È stata sciolta la prognosi sulle condizioni di salute di Zaccheroni: intrapreso il percorso di riabilitazione e ha una prognosi di altri 60 giorni.

Arrivano novità sulle condizioni di Alberto Zaccheroni. Dopo l’incidente domestico nella sua casa di Cesenatico del 10 febbraio, l’ex allenatore di Milan, Juventus e Inter, fra le altre, era stato dimesso lo scorso 9 marzo dal reparto di rianimazione dell’Ospedale “Bufalini” di Cesena.

Oggi i medici dell’Ospedale ‘Marconi’ di Cesenatico hanno sciolto la prognosi: Zaccheroni, che tra pochi giorni festeggerà 70 anni, resterà per altri 60 giorni nella struttura, dove ha già iniziato il percorso riabilitativo.

L’ex commissario tecnico di Giappone ed Emirati Arabi Uniti era stato sottoposto a un intervento chirurgico per ridurre l’ematoma derivato dal trauma cranico in seguito alla caduta in casa.

All’arrivo dei soccorritori, Zac era stato trovato privo di sensi.

Nelle settimane successive non sono stati emessi bollettini medici ufficiali e rese note le condizioni dell’ex allenatore fino ad oggi, con l’annuncio dell’Ospedale di Cesenatico che ha comunicato un miglioramento del quadro clinico.