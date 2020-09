Come sta Pavoletti? Tra il rientro in campo ed il ballottaggio con Simeone

Leonardo Pavoletti si prepara a rientrare in modo stabile in Serie A, dopo gli infortuni. Tra ballottaggi e anche voci di calciomercato.

Questa che sta per cominciare, potrebbe essere la stagione della riscossa per Leonardo Pavoletti. Idolo della tifoseria del , che a causa di un doppio infortunio al ginocchio è stato costretto ai box per tutta la passata stagione.

Già nell'ultima giornata della scorsa stagione, Leonardo Pavoletti era tornato in campo per giocare uno scampolo di partita contro il . Sintomo evidentente che già stava bene circa un mese fa, ad inizio agosto.

COME STA PAVOLETTI?

Leonardo Pavoletti quindi fisicamente sta bene. Ha avuto il tempo di recuperare pienamente dal doppipo infortunio al ginocchio. Ovviamente non ha ancora il ritmo della partita nelle gambe, avrà bisogno di qualche giornata per tornare a pieno regime, come fu due stagioni fa.

In questi giorni ad Aritzo è emerso come Pavoletti sia comquneu ancora un po' in ritardo di condizione. Ma non potrebbe essere altrimenti. Nell'ultima amichevole contro l'Olbia, Pavoletti è entrato nel secondo tempo, giocando tutta la frazione.

IL BALLOTTAGGIO CON SIMEONE

E proprio da questo spunto, oltre che dal nuovo allenatore del Cagliari, nasce il ballottaggio di Leonardo Pavoletti e Giovanni Simeone. Contro l'Olbia Simeone è partito titolare, Pavoletti lo ha sostituto nel secondo tempo.

Eusebio Di Francesco gioca con il 4-3-3 e per questo c'è spazio per un solo attaccante di ruolo nel suolo modulo. O Giovanni Simeone o Leonardo Pavoletti. Due attaccanti con caratteristiche differenti ma reputati entrambi centrali nel progetto, come annunciato proprio da Di Francesco.

"Lui è al centro del mio progetto nonostante venga da un lungo stop, ne ho parlato già con la società. Mi piace il suo modo di stare in campo, il suo spirito e la voglia di dimostrare che è ancora un giocatore importante. Ora deve lavorare per ritrovare presto la condizione"

Ma il calciomercato potrebbe mischiare le carte sul tavolo. Il punta forte Leonardo Pavoletti, con Maran che vorrebbe tornare ad allenare il suo ex attaccante. Tra l'altro 'Pavoloso' in è esploso proprio al Grifone, nel 2015. Al momento però la trattativa tra i due club non è ad un punto di svolta.