Condividi Segui GOAL su Google

Sospiro di sollievo in casa Milan sulle condizioni fisiche di Mike Maignan. Trovano conferma le sensazioni positive che erano emerse dalla Francia, subito dopo la partita contro la Turchia di Nations League che avevano costretto il portiere ad uscire al termine del primo tempo.

Pubblicità

La botta all'anca destra, con fastidio all'altezza del muscolo adduttore, avevano inizialmente allarmato l'ambiente rossonero, ma sia dal giocatore che dagli esami sostenuti nelle scorse ore giungono riscontri assolutamente positivi in vista della prossima partita di campionato contro il Frosinone del prossimo 22 novembre. Maignan, in contatto con lo staff medico del Milan, aveva già comunicato di non accusare più dolore e l'esito delle visite di oggi è stato negativo, escludendo lesioni.

Per effetto di questi responsi, Mike Maignan potrà tornare a lavorare regolarmente col resto del gruppo della squadra di Ruben Amorim e sarà verosimilmente in campo nella prima gara di Serie A dopo la sosta per le nazionali, col giovane Lorenzo Torriani che si siederà in panchina. Questa la nota della società rossonera: “Gli esami strumentali effettuati in data odierna hanno escluso la presenza di lesioni nella regione pubo-adduttoria”.

Il lunedì appena andato in archivio è stato dedicato in casa Milan alle altre visite di controllo alle quali si sono sottoposti Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek, alle prese coi rispettivi infortuni del 28 e del 25 ottobre scorsi. E queste sono le indicazioni che ha raccolto l'allenatore Ruben Amorim in vista della ripresa del campionato, contro il Frosinone.

Tomori, vittima di una lesione al muscolo flessore mediale della coscia destra, ha potuto verificare il graduale miglioramento del suo problema muscolare e dovrebbe tornare a lavorare in gruppo a partire dalla prossima settimana. Quindi niente Frosinone per l'ex Chelsea, che mette nel mirino la sfida contro l'Olympiacos di Europa League del 26 novembre o quella contro il Cagliari di campionato del 30 novembre.

Più delicata la situazione di Loftus-Cheek, a sua volta in progresso rispetto alla lesione muscolare accusata lo scorso 25 ottobre nel finale del match contro l'Udinese. Ma nel suo caso sarà necessario sostenere nuovi controlli tra due settimane per verificare lo stato di guarigione. Questo significa che il centrocampista marcherà visita certamente contro Frosinone, Olympiacos e Cagliari.

Milan Partite Milan vs Frosinone DAZN Guarda in diretta su DAZN Sky Sport NOW

Per quanto concerne gli altri calciatori del Milan reduci da problemi fisici o tuttora in infermeria, insieme a Maignan l'unico che potrebbe tornare a disposizione di Amorim è il difensore Strahinja Pavlovic, che aveva saltato le ultime due gare prima della sosta contro Ferencvaros e Genoa e non aveva risposto alla convocazione della nazionale serba. Avranno invece bisogno di ancora qualche mese di stop Matteo Gabbia (che spera di tornare a gennaio), Chukwueze e Saelemaekers.