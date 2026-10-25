Come sta Kompany dopo il malore: messaggio chiaro a chi ha fatto visita all’allenatore del Bayern in ospedale





Non è chiaro se Vincent Kompany, ancora in ospedale per accertamenti dopo il malore di venerdì, potrà seguire la partita del Bayern Monaco contro il Friburgo, secondo in classifica.

Tuttavia sembra sulla via della guarigione. "Le notizie sono molto positive. Le sue condizioni sono stabili e si sente bene. Sta un po’ meglio. Sono ancora in corso degli accertamenti, ma le prime indicazioni sono molto positive", ha dichiarato il suo vice Aaron Danks, che sostituisce Kompany a bordo campo fino al suo ritorno, alla vigilia della partita del Bayern nella 7ª giornata della Bundesliga contro il Friburgo.

Per volontà della dirigenza, però, Kompany deve al momento evitare di parlare di calcio.

Secondo Christian Falk, responsabile della sezione calcio diBILD e cronista di lunga data del Bayern, il club ha chiesto ai visitatori di evitare argomenti calcistici con Kompany, affinché possa concentrarsi solo sulla guarigione.

Sabato Kompany ha ricevuto la visita del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, che gli ha portato un sacchetto di specialità gastronomiche di 'Feinkost Käfer'. Anche il vice allenatore Aaron Danks ha confermato di aver parlato con lui solo di argomenti personali.

Da tempo giocatori e membri dello staff sarebbero preoccupati per Kompany

Sabato un articolo del principale quotidiano tedesco aveva già riferito che, nelle settimane precedenti, giocatori e staff del Bayern erano preoccupati per il suo lavoro eccessivo e il mancato equilibrio tra vita professionale e privata. Secondo la stampa, Kompany avrebbe lavorato troppo, bevuto troppo caffè, fatto poco sport e assunto troppe responsabilità.

Nonostante un virus persistente e «pesante», come ha dichiarato lo stesso Kompany, il belga ha preparato e seguito le ultime partite contro il Viking Stavanger e l’Arsenal in Champions League e contro l’RB Lipsia in Bundesliga.

"Non è facile convincerlo a riposare", ha dichiarato il vice Aaron Danks, che lo sostituisce in panchina fino a nuovo ordine.

"Da allenatore si vuole sempre dare il massimo. Ho preso un virus forte e non ho ascoltato il mio corpo", aveva dichiarato lo stesso Kompany dopo la partita contro l’Arsenal. "Poi, a un certo punto, il corpo mi ha detto: “Adesso basta, ragazzo!” Ma ora sto meglio, altrimenti non sarei qui". Due giorni dopo, Kompany è crollato. Potrebbero passare settimane prima del suo ritorno in panchina, come ha affermato il direttore sportivo del Bayern Max Eberl.

Fino a che punto Kompany si spinge?

Da queste parole dell’ex difensore di livello mondiale si capisce molto della sua etica del lavoro. Già da giocatore Kompany era spietato con il proprio corpo: scendeva in campo anche infortunato e non si risparmiava dopo i traumi più seri. Tornava in campo il più presto possibile. Suo padre Pierre, intervistato da Der Spiegel, ha raccontato che il figlio passa fino a 14 ore al giorno al centro sportivo del Bayern; secondo BILD, lavorerebbe anche 18 ore e vede poco i tre figli durante la settimana.

Anche il direttore sportivo del Bayern Monaco, Max Eberl, sabato aveva definito Kompany «una personalità incredibile, un gran lavoratore che va ben oltre i limiti», intendendolo come un complimento. Si tratta di un atteggiamento che «nella nostra società si è in parte perso, ma ci sono ancora persone di questo tipo che dicono: “Voglio fare, voglio agire”».

Da quanto si sa, Kompany, che spiega la propria etica del lavoro con il suo background migratorio e ritiene di dover lavorare il doppio degli altri, si è ora preteso troppo. Ed è proprio qui che intervengono i suoi superiori con la richiesta rivolta ai suoi visitatori di non parlare di calcio con lui.



