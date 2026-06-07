Coppa del Mondo - Mondiali - Girone B San Francisco Bay Area Stadium

Qatar-Svizzera si giocherà il 13 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

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Qatar-Svizzera: dettagli chiave

Il match, valido per il Gruppo B, si disputerà il 13 giugno alle 15:00 EST (20:00 GMT) a Santa Clara, California. La Svizzera è 19ª nel ranking FIFA, il Qatar 55°.

Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Qatar?

Il fantasista dell’Al Sadd Akram Afif è il nome più importante della rosa del Qatar. Con il suo talento e la sua inventiva servirà occasioni al capocannoniere di tutti i tempi della nazionale. Il bomber dell’Al Duhail ha già segnato in Coppa d’Asia, Copa América e Gold Cup e proverà a mettere in difficoltà la squadra di Julen Lopetegui. Il 59enne Lopetegui vanta una vasta esperienza sia a livello di club (Real Madrid, Siviglia, West Ham, Wolverhampton, Porto) sia con la nazionale spagnola.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Svizzera?

Il 51enne Murat Yakin vanta solida esperienza da allenatore in Svizzera. Il capitano Granit Xhaka, reduce da una stagione positiva con il Sunderland che ha portato alla salvezza in Premier League, è il perno della squadra. L’ex Arsenal e Leverkusen ha guidato il gruppo, contro ogni pronostico, alla qualificazione per l’Europa League e prenderà parte alla sua quarta Coppa del Mondo.

Il portiere Yann Sommer e il difensore Manuel Akanji guidano la retroguardia, mentre Breel Embolo porta imprevedibilità in attacco. La Svizzera ha partecipato 13 volte alla Coppa del Mondo FIFA, e nel 2006 detenne il curioso primato di essere l’unica squadra eliminata senza subire gol.

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Rosa della Nazionale per i Mondiali in Qatar

Portieri: Salah Zakaria (Al-Duhail), Mahmoud Abunada (Al Rayyan), Meshaal Barsham (Al-Sadd).Hashmi Hussein (Al Arabi), Ayoub Alawi (Al Gharafa), Boualem Khoukhi (Al-Sadd), Pedro Miguel (Al-Sadd), Issa Laaye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (Al-Duhail), Homam Al-Amin (Cultural Leonesa).

Difensori: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Centrocampisti: Mohammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (Al Arabi), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Ahmed Fathi (Al Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah).

Attaccanti: Tahseen Mohammed (Al-Duhail), Edmilson Junior (Al-Duhail), Almoez Ali (Al-Duhail), Akram Afif (Al-Sadd), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Youssef Abdulrazzaq (Al-Wakrah), Ahmed Alaa (Al Rayyan), Hassan Al-Haydos (Al-Sadd), Ahmed Al-Janahi (Al Gharafa).

Il percorso del Qatar verso i Mondiali

Il Qatar si è qualificato per i Mondiali 2026 vincendo il Gruppo A nel terzo turno delle qualificazioni asiatiche.

Squadra della Svizzera ai Mondiali

Portieri: Marvin Keller (Young Boys), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Yvon Mvogo (Lorient).

Difensori: Manuel Akanji (Inter), Aurele Amenda (Eintracht Francoforte), Eray Comert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Luca Jaquez (VfB Stoccarda), Miro Muheim (Amburgo), Ricardo Rodriguez (Real Betis), Silvan Widmer (Magonza).

Centrocampisti: Michel Aebischer (Pisa), Christian Fassnacht (Young Boys), Remo Freuler (Bologna), Ardon Jashari (AC Milan), Johan Manzambi (Friburgo), Fabian Rieder (Augusta), Djibril Sow, Ruben Vargas (entrambi del Siviglia), Granit Xhaka (Sunderland), Denis Zakaria (Monaco).

Attaccanti: Zeki Amdouni (Burnley), Breel Embolo (Stade Rennais), Cédric Itten (Fortuna Düsseldorf), Dan Ndoye (Nottingham Forest), Noah Okafor (Leeds United).

Il percorso della Svizzera verso i Mondiali

Sotto la guida del CT Yakin, la Svizzera ha dominato il Gruppo B delle qualificazioni UEFA e ha ottenuto il pass diretto per il Nord America.

Notizie sulla squadra e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Formazione





Confronto diretto

QAT Ultima partita SVI 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Svizzera 0 - 1 Qatar 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1





Classifica

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