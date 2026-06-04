Canada-Bosnia ed Erzegovina si giocherà il 12 giugno 2026 alle 15:00 EST (19:00 GMT).

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Canada vs Bosnia-Erzegovina: contesto della partita

Il Canada, co-organizzatore del torneo e 30° nel ranking FIFA, punta a iniziare con una vittoria contro la Bosnia-Erzegovina, 65°. I bosniaci arrivano al torneo come pericolosi outsider dopo aver eliminato l’Italia negli spareggi europei.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave del Canada?

L’allenatore Jesse Marsch, ex Leeds United, si affida all’esperienza del terzino sinistro del Bayern Monaco Alphonso Davies, rientrato da poco da un infortunio. Attenzione anche al centrocampista del Sassuolo Ismael Kone e all’attaccante della Juventus Jonathan David.

La nazionale canadese ha partecipato alla Coppa del Mondo FIFA tre volte: nel 1986, nel 2022 e ora nel 2026. Davies ha firmato il primo gol della storia della nazionale, contro la Croazia nel 2022. Marsch, 52 anni, vanta una lunga carriera da giocatore: 14 stagioni in MLS e due presenze con gli Stati Uniti.

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Chi sono l'allenatore e i giocatori chiave della Bosnia-Erzegovina?

Il manager Sergej Barbarez ha espresso per la prima volta il suo interesse per il ruolo nel 2009. Quindici anni dopo, all'età di 52 anni, ha assunto la guida della nazionale – senza alcuna precedente esperienza come allenatore – per la prima volta contro l'Inghilterra. Ora ha ottenuto vittorie negli spareggi contro il Galles e l'Italia.

Il quarantenne Edin Dzeko, leggenda del calcio bosniaco, è capitano e miglior marcatore della nazionale. Ex Manchester City, ha appena aiutato lo Schalke a tornare in Bundesliga. All’estremità opposta c’è il diciottenne Kerim Alajbegovic, indicato come il nuovo Miralem Pjanic. Il centrocampista ha giocato una stagione con il Red Bull Salisburgo prima che il Bayer Leverkusen esercitasse la clausola di rescissione per assicurarselo. Mentre le ultime scintille dell'iconica carriera di Dzeko iniziano lentamente a spegnersi, Alajbegovic sembra pronto a portare avanti la tradizione per la prossima generazione.

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Squadra canadese ai Mondiali

Portieri: Dayne St Clair (Inter Miami), Maxime Crepeau (Orlando City), Owen Goodman (Crystal Palace).

Difensori: Alistair Johnston (Celtic), Derek Cornelius (Marsiglia), Richie Laryea (Toronto), Niko Sigur (Hajduk Spalato), Joel Waterman (Chicago Fire), Luc de Fougerolles (Fulham), Moise Bombito (Nizza), Alphonso Davies (Bayern Monaco), Alfie Jones (Middlesbrough).

Centrocampisti: Stephen Eustaquio (Porto), Ismael Kone (Sassuolo), Tajon Buchanan (Villarreal), Mathieu Choiniere (Los Angeles FC), Ali Ahmed (Norwich City), Nathan Saliba (Anderlecht), Liam Millar (Hull City), Marcelo Flores (Tigres UANL), Jacob Shaffelburg (Toronto), Jonathan Osorio (Toronto).

Attaccanti: Jonathan David (Juventus), Cyle Larin (Southampton), Tani Oluwaseyi (Villarreal), Promise David (Union SG).

Il percorso del Canada verso i Mondiali

Essendo il Canada co-organizzatore dei Mondiali 2026 con Stati Uniti e Messico, non ha dovuto qualificarsi.

Squadra della Bosnia-Erzegovina ai Mondiali

Portieri: Nikola Vasilj (St Pauli), Martin Zlomislic (Rijeka), Osman Hadzikic (Slaven Belupo).

Difensori: Sead Kolasinac (Atalanta), Amar Dedic (Benfica), Nihad Mujakic (Gaziantep), Nikola Katic (Schalke 04), Tarik Muharemovic (Sassuolo), Stjepan Radeljic (Rijeka), Dennis Hadzikadunic (Sampdoria), Nidal Celik (Lens).

Centrocampisti: Amir Hadziahmetovic (Hull City), Ivan Sunjic (Pafos), Ivan Basic (Astana), Dzenis Burnic (Karlsruher SC), Ermin Mahmic (Slovan Liberec), Benjamin Tahirovic (Brondby), Amar Memic (Viktoria Plzen), Armin Gigovic (Young Boys), Kerim Alajbegovic (RB Salzburg), Esmir Bajraktarevic (PSV Eindhoven).

Attaccanti: Ermedin Demirovic (VfB Stuttgart), Jovo Lukic (Universitatea Cluj), Samed Bazdar (Jagiellonia Bialystok), Haris Tabakovic (Borussia Moenchengladbach), Edin Dzeko (Schalke 04).

Il percorso della Bosnia verso i Mondiali

La qualificazione della Bosnia è una sorpresa: quando Barbarez ha preso la guida della squadra nel 2024, la nazionale aveva vinto solo quattro delle precedenti 19 partite in due cicli di qualificazione.

Nel Gruppo H delle qualificazioni UEFA ha perso solo una volta in otto gare, chiudendo seconda dietro l'Austria. Ai playoff ha eliminato Galles e Italia entrambe ai rigori, conquistando il pass per il Mondiale.

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Notizie sulle squadre e formazioni

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