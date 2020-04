Come sarebbe la classifica della Serie A per media punti: Milan fuori dall'Europa

La simulazione della classifica di Serie A con riferimento ai criteri utilizzati dalla Ligue 1 per chiudere la stagione: la Juve sarebbe campione.

La ha imposto lo stop al calcio e la federazione ha stilato la classifica finale della utilizzando il criterio della media punti di ogni squadra. Con lo stesso modello di calcolo anche la avrebbe ben pochi cambiamenti rispetto all'attuale graduatoria.

La sarebbe infatti di nuovo campione d' grazie al punto in più sulla a parità di partite giocate. Finirebbero in anche e , mentre e sarebbero confermate in .

Il cambiamento principale riguarda invece il , che scivolerebbe dal settimo al nono posto fuori dall'Europa, con il 'sorpasso' di e . Il avanzerebbe di una posizione a discapito dell' , mentre in coda resterebbe tutto invariato.

Altre squadre

e sarebbero condannate alla retrocessione: stesso destino anche per il , che nonostante una media punti identica a quella del ha una peggiore differenza reti (non essendo stato disputato il secondo scontro diretto si valuta questo criterio).

Di seguito la classifica completa con le medie punti di ogni squadra: