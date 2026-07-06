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Panama v United States: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport
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Come procurarsi i biglietti per vedere Christian Pulisic ai Mondiali 2026: biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti, informazioni e altro

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Biglietti
Coppa del Mondo
USA
C. Pulisic

Potresti festeggiare con i tifosi della nazionale USA durante le partite dei Mondiali di luglio.

I Mondiali 2026 offrono ai giocatori USA un’occasione generazionale per ispirare la nazione. 

L’ultima volta che il torneo si è svolto in Nord America, nel 1994, giocatori come Alexi Lalas ed Eric Wynalda divennero celebrità. Oggi, a 32 anni di distanza, Christian Pulisic e compagni puntano a fare da guida e a dare slancio agli Stati Uniti, paese co-organizzatore.

Lascia che GOAL ti guidi all’acquisto dei biglietti per i Mondiali USA 2026: scopri dove comprarli e a quali prezzi.

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Risultati e prossimi match degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Christian Pulisic ha segnato dodici gol nelle qualificazioni con la maglia degli Stati Uniti, ma in un torneo mondiale ha trovato la rete solo una volta.

Quel gol, segnato contro l’Iran nell’ultima gara del girone a Qatar 2022, si è rivelato cruciale, permettendo agli Stati Uniti di accedere agli ottavi di finale.

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugnoUSA-Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadium, InglewoodVittoria USA 4-1
Venerdì 19 giugnoUSA vs Australia (ore 12:00 PT)Lumen Field, SeattleVittoria degli Stati Uniti per 2-0
Giovedì 25 giugnoUSA vs Turchia (ore 19:00 PT)SoFi Stadium, InglewoodLa Turchia ha vinto 3-2
Mercoledì 1 luglioUSA-Bosnia ed Erzegovina (17:00 PT)Levi's Stadium, Santa ClaraVittoria USA 2-0
Lunedì 6 luglioUSA vs Belgio (20:00 ET)Lumen Field, SeattleBiglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 degli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale principale per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni di questi siti prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto una politica di prezzi variabili per il torneo del 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 a 640 dollarida 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)da 1.490 $ a 7.875 $da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti hanno vinto il Gruppo D. Ecco le date, gli orari e le sedi delle prossime partite in caso di qualificazione alla finale del 19 luglio.

Dopo aver superato la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti sfideranno il Belgio a Seattle negli ottavi. La squadra di Pochettino cercherà rivincita dopo il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti troveranno Spagna o Portogallo, in semifinale Francia o Marocco e in finale forse Argentina, Inghilterra o Norvegia.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
6 luglio (17:00 PT)Ottavi di finaleLumen Field, SeattleUSA-Belgio

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)Quarti di finaleSoFi Stadium, InglewoodPartita 98: contro Portogallo o Spagna

Biglietti

14 luglio (ore 14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium, ArlingtonPartita 101: vs Francia/Paraguay/Canada/Marocco

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: contro il vincitore della partita 102

Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

PosizioneSquadraPartite giocatePNPGol segnatiGol subitiDifferenza retiPuntiPosizione
USA320184+46Qualificato
Australia31112204Qualificato
Paraguay311124-24Qualificato
Turchia310235-23Eliminato

Cosa aspettarsi da Christian Pulisic ai Mondiali 2026

Pur avendo già vinto con Borussia Dortmund, Chelsea e AC Milan, Pulisic cerca ancora il grande salto in Nazionale. 

Esordiente nel 2016 a 17 anni, è stato il più giovane americano in una gara di qualificazione ai Mondiali.

Oggi, a 27 anni, “Capitan America” ha ancora molto da dare al calcio e al suo Paese. Gli Stati Uniti mancati i Mondiali 2018, ma nel 2022 sono arrivati agli ottavi per la terza volta in 12 anni; ora puntano a un percorso più lungo.

Nel 2022, Pulisic ha chiuso al terzo posto per numero di premi “Miglior giocatore della partita”, dietro solo a Mbappé e Messi. Un risultato di rilievo, considerando l’eliminazione agli ottavi, che lo spinge a confermarsi sul palcoscenico più importante.

Nel settembre 2024 gli Stati Uniti hanno scelto come ct Mauricio Pochettino, ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, e puntano a una stagione estiva di riscatto.

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