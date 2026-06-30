I Mondiali 2026 offrono ai giocatori USA un’occasione generazionale per ispirare la nazione.

L’ultima volta che il torneo si è svolto in Nord America, nel 1994, giocatori come Alexi Lalas ed Eric Wynalda divennero celebrità. Oggi, a 32 anni di distanza, Christian Pulisic e compagni vogliono ispirare e far brillare i padroni di casa.

Lascia che GOAL ti dica tutto sui biglietti per i Mondiali USA 2026: dove comprarli e a che prezzo.

Risultati e prossimi match degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Christian Pulisic ha segnato dodici gol nelle qualificazioni con la maglia degli Stati Uniti, ma in un torneo mondiale ha trovato la rete solo una volta.

Quel gol, segnato contro l’Iran nell’ultima gara del girone a Qatar 2022, si è rivelato cruciale, permettendo agli Stati Uniti di accedere agli ottavi di finale.

Data Partita (ora locale) Stadio Risultato finale / Biglietti Venerdì 12 giugno USA-Paraguay (18:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood Vittoria USA 4-1 Venerdì 19 giugno USA vs Australia (12:00 PT) Lumen Field, Seattle Vittoria degli Stati Uniti per 2-0 Giovedì 25 giugno USA vs Turchia (19:00 PT) SoFi Stadium, Inglewood La Turchia ha vinto 3-2 Mercoledì 1 luglio USA-Bosnia Erzegovina (17:00 PT) Levi's Stadium, Santa Clara Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 degli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute , iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA. È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA , canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati. In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data Fase / Categoria Fascia di prezzo ufficiale Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi molto richieste) da 225 a 540 dollari da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari) 28 giugno - 3 luglio Turno dei 32 (sedi standard) da 225 $ a 540 $ da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari) 4–7 luglio Ottavi di finale da 240 $ a 640 $ da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari) 9–11 luglio Quarti di finale da 450 $ a 1.775 $ da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $) 14–15 luglio Semifinali da 930 $ a 3.295 $ da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $) 18 luglio Spareggio per il terzo posto da 250 $ a 800 $ da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari) 19 luglio Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo D, conoscono già date, orari e sedi dei match che potrebbero portarli alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi. In caso di sfida con il Belgio, cercheranno di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale) Fase Sede Possibile incontro Biglietti 1 luglio (17:00 PT) Turno dei 32 Levi's Stadium, Santa Clara USA-Bosnia ed Erzegovina Biglietti 6 luglio (ore 17:00 PT) Ottavi di finale Lumen Field, Seattle Partita 94: Belgio o Senegal Biglietti 10 luglio (ore 12:00 PT) Quarti di finale SoFi Stadium, Inglewood Partita 98: contro il vincitore della partita 93 Biglietti 14 luglio (14:00 CDT) Semifinali AT&T Stadium, Arlington Partita 101: contro il vincitore della partita 97 Biglietti 19 luglio (ore 15:00 ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Partita 104: vs vincitore della partita 102 Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

Posizione Squadra Partite giocate Punti N P Gol segnati G Differenza reti Punti Posizione 1° USA 3 2 0 1 8 4 +4 6 Qualificato 2° Australia 3 1 1 1 2 2 0 4 Qualificato 3° Paraguay 3 1 1 1 2 4 -2 4 Qualificato 4° Turchia 3 1 0 2 3 5 -2 3 Eliminato

Cosa aspettarsi da Christian Pulisic ai Mondiali 2026

Pur avendo già vinto con Borussia Dortmund, Chelsea e AC Milan, Pulisic cerca ancora il grande salto in Nazionale.

Esordito nel 2016 a 17 anni, è stato il più giovane americano in una partita di qualificazione ai Mondiali.

Oggi, a 27 anni, “Capitan America” ha ancora molto da dare al calcio e al suo Paese. Gli Stati Uniti mancati i Mondiali 2018, ma nel 2022 sono arrivati agli ottavi per la terza volta in 12 anni; ora puntano a un percorso più lungo.

Nel 2022, Pulisic ha chiuso al terzo posto per numero di premi “Miglior giocatore della partita”, dietro solo a Mbappé e Messi. Un risultato di rilievo, considerando l’eliminazione agli ottavi, che lo spinge a confermarsi sul palcoscenico più importante.

Nel settembre 2024 gli Stati Uniti hanno scelto come ct Mauricio Pochettino, ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, e puntano a una stagione positiva nonostante alcune recenti difficoltà.