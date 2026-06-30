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Panama v United States: 2022 World Cup QualifyingGetty Images Sport
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Come procurarsi i biglietti per vedere Christian Pulisic ai Mondiali 2026: biglietti per i Mondiali negli Stati Uniti, informazioni e altro ancora

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Biglietti
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USA
C. Pulisic

Potresti festeggiare con i tifosi della nazionale maschile di calcio degli Stati Uniti durante le partite dei Mondiali di luglio.

I Mondiali 2026 offrono ai giocatori USA un’occasione generazionale per ispirare la nazione. 

L’ultima volta che il torneo si è svolto in Nord America, nel 1994, giocatori come Alexi Lalas ed Eric Wynalda divennero celebrità. Oggi, a 32 anni di distanza, Christian Pulisic e compagni vogliono ispirare e far brillare i padroni di casa.

Lascia che GOAL ti dica tutto sui biglietti per i Mondiali USA 2026: dove comprarli e a che prezzo.

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Risultati e prossimi match degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Christian Pulisic ha segnato dodici gol nelle qualificazioni con la maglia degli Stati Uniti, ma in un torneo mondiale ha trovato la rete solo una volta.

Quel gol, segnato contro l’Iran nell’ultima gara del girone a Qatar 2022, si è rivelato cruciale, permettendo agli Stati Uniti di accedere agli ottavi di finale.

DataPartita (ora locale)StadioRisultato finale / Biglietti
Venerdì 12 giugnoUSA-Paraguay (18:00 PT)SoFi Stadium, InglewoodVittoria USA 4-1
Venerdì 19 giugnoUSA vs Australia (12:00 PT)Lumen Field, SeattleVittoria degli Stati Uniti per 2-0
Giovedì 25 giugnoUSA vs Turchia (19:00 PT)SoFi Stadium, InglewoodLa Turchia ha vinto 3-2
Mercoledì 1 luglioUSA-Bosnia Erzegovina (17:00 PT)Levi's Stadium, Santa Clara

Biglietti

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026 degli Stati Uniti

Ecco cosa devi sapere:

  • La venditalast minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

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Quanto costano i biglietti per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti?

La FIFA ha introdotto un sistema di prezzi variabili.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari per alcune categorie di tifosi, mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con ulteriori rincari sui mercati secondari.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

DataFase / CategoriaFascia di prezzo ufficialeFascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi molto richieste)da 225 a 540 dollarida 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglioTurno dei 32 (sedi standard)da 225 $ a 540 $da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglioOttavi di finaleda 240 $ a 640 $da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglioQuarti di finaleda 450 $ a 1.775 $da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglioSemifinalida 930 $ a 3.295 $da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglioSpareggio per il terzo postoda 250 $ a 800 $da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglioFinale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)1.490 $ – 7.875da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Il percorso degli Stati Uniti verso la finale dei Mondiali 2026

Gli Stati Uniti, vincitori del Gruppo D, conoscono già date, orari e sedi dei match che potrebbero portarli alla finale del 19 luglio.

Se mercoledì gli Stati Uniti batteranno la Bosnia-Erzegovina, affronteranno ilBelgio o il Senegal a Seattle negli ottavi. In caso di sfida con il Belgio, cercheranno di vendicare il 5-2 subito ad Atlanta lo scorso marzo.

Ai quarti potrebbero trovare Spagna o Portogallo, in semifinale la Francia e in finale Brasile, Argentina o Inghilterra.

Data (ora locale)FaseSedePossibile incontroBiglietti
1 luglio (17:00 PT)Turno dei 32Levi's Stadium, Santa ClaraUSA-Bosnia ed Erzegovina

Biglietti

6 luglio (ore 17:00 PT)Ottavi di finaleLumen Field, SeattlePartita 94: Belgio o Senegal

Biglietti

10 luglio (ore 12:00 PT)Quarti di finaleSoFi Stadium, InglewoodPartita 98: contro il vincitore della partita 93

Biglietti

14 luglio (14:00 CDT)SemifinaliAT&T Stadium, ArlingtonPartita 101: contro il vincitore della partita 97

Biglietti

19 luglio (ore 15:00 ET)FinaleMetLife Stadium (East Rutherford)Partita 104: vs vincitore della partita 102

Biglietti

Gruppo D - Classifica finale

PosizioneSquadraPartite giocatePuntiNPGol segnatiGDifferenza retiPuntiPosizione
USA320184+46Qualificato
Australia31112204Qualificato
Paraguay311124-24Qualificato
Turchia310235-23Eliminato

Cosa aspettarsi da Christian Pulisic ai Mondiali 2026

Pur avendo già vinto con Borussia Dortmund, Chelsea e AC Milan, Pulisic cerca ancora il grande salto in Nazionale. 

Esordito nel 2016 a 17 anni, è stato il più giovane americano in una partita di qualificazione ai Mondiali.

Oggi, a 27 anni, “Capitan America” ha ancora molto da dare al calcio e al suo Paese. Gli Stati Uniti mancati i Mondiali 2018, ma nel 2022 sono arrivati agli ottavi per la terza volta in 12 anni; ora puntano a un percorso più lungo.

Nel 2022, Pulisic ha chiuso al terzo posto per numero di premi “Miglior giocatore della partita”, dietro solo a Mbappé e Messi. Un risultato di rilievo, considerando l’eliminazione agli ottavi, che lo spinge a confermarsi sul palcoscenico più importante.

Nel settembre 2024 gli Stati Uniti hanno scelto come ct Mauricio Pochettino, ex tecnico di Tottenham, PSG e Chelsea, e puntano a una stagione positiva nonostante alcune recenti difficoltà.

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