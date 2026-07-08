La tensione dei Mondiali FIFA 2026 è al culmine.

Dal 9 all’11 luglio il Nord America ospiterà quarti di finale intensissimi.

Con le tre nazioni ospitanti fuori e il Brasile, cinque volte campione, eliminato, il quadro dei quarti è rivoluzionato: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Non perdere l’occasione di essere sugli spalti e scoprire chi accederà alle semifinali. GOAL ti offre tutte le ultime notizie sui biglietti per i Mondiali 2026, come prenotarli, i prezzi e altro ancora.

Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Data Partita (ora locale di inizio) Sede Biglietti Giovedì 9 luglio Francia vs Marocco (16:00 ET) Gillette Stadium (Boston) Biglietti Venerdì 10 luglio Spagna vs Belgio (ore 12:00 PT) SoFi Stadium (Los Angeles) Biglietti Sabato 11 luglio Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET) Hard Rock Stadium (Miami) Biglietti Sabato 11 luglio Argentina vs Svizzera (20:00 CDT) Arrowhead Stadium (Kansas City) Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Ecco cosa c'è da sapere:

La fase di vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i tagliandi per i quattro quarti di finale partono da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato qui sotto:

Sede Prezzo nominale Prezzo medio di rivendita Biglietti SoFi Stadium (Los Angeles) da 410 $ a 1.690 $ da 4.760 $ a 11.500 $ Biglietti Hard Rock Stadium (Miami) da 295 $ a 1.690 $ da 1.955 $ a 8.500 $+ Biglietti Gillette Stadium (Boston) da 275 $ a 1.125 $ da 950 $ a 4.500 $ Biglietti Arrowhead Stadium (Kansas City) da 275 a 1.125 $ da 3.900 $ a 10.000 $ Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo visto quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina ha avuto bisogno dei supplementari per battere un’Olanda ostinata nella “Battaglia di Lusail”, che ha registrato 18 gialli e 1 rosso, record per i Mondiali.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, rivoluzionando il tabellone.

Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra (che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca).

Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno raggiunto i quarti senza difficoltà, preparando la rivincita della semifinale del Qatar 2022 contro il pericoloso Marocco.

Come Canada e Messico, anche gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi: il Belgio ha superato 4-1 la squadra di Pochettino a Seattle. I Diavoli Rossi sfideranno la Spagna, vincitrice del derby iberico col Portogallo di Cristiano Ronaldo.

In basso al tabellone l’Argentina ha firmato una delle più grandi rimonte della storia, superando l’Egitto 3-2. Ora affronta la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai rigori, per un posto in semifinale.

A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 – Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica marcatori con 8 reti, l’ultima contro l’Egitto. Ha segnato in nove partite consecutive di Coppa del Mondo, striscia iniziata negli ottavi del 2022 contro l’Australia.

Giocatore (Squadra) Numero di gol Prossima partita - Biglietti Lionel Messi (Argentina) 8 vs Svizzera - Biglietti Kylian Mbappé (Francia) 7 contro il Marocco - Biglietti Erling Haaland (Norvegia) 7 contro l'Inghilterra - Biglietti Harry Kane (Inghilterra) 6 vs Norvegia - Biglietti Vinícius Júnior (Brasile) 4 Eliminato Jude Bellingham (Inghilterra) 4 vs Norvegia - Biglietti Ousmane Dembélé (Francia) 4 contro il Marocco - Biglietti Julián Quiñones (Messico) 4 Eliminato Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminato Mikel Oyarzabal (Spagna) 4 vs Belgio - Biglietti



Lionel Messi guida la classifica dei marcatori della Coppa del Mondo con 21 gol in sei edizioni (2006-2026).

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?