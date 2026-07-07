La Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nel vivo.
Con gli ottavi di finale a metà percorso, il tabellone è stato stravolto, promettendo match epici in tutto il Nord America dal 9 all’11 luglio.
Con tutte e tre le nazioni co-organizzatrici fuori e il Brasile, cinque volte campione del mondo, eliminato in modo scioccante, il quadro dei quarti di finale è cambiato: Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio sono già confermate.
Tre quarti dei posti sono già assegnati, con sfide tra grandi nomi, mentre gli ultimi slot restano contesi.
Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Data
|Partita
|Luogo
|Biglietti
|Giovedì 9 luglio
|Francia vs Marocco
|Gillette Stadium (Boston)
|Biglietti
|Venerdì 10 luglio
|Spagna vs Belgio
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Norvegia vs Inghilterra
|Hard Rock Stadium (Miami)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Argentina/Egitto vs Svizzera/Colombia
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute, partita il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.
Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma inizialmente i tagliandi per i quattro quarti di finale costavano da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato di seguito:
|Sede
|Prezzo nominale
|Prezzo medio di rivendita
|Biglietti
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|da 410 $ a 1.690 $
|da 4.760 $ a 11.500 $
|Biglietti
|Hard Rock Stadium (Miami)
|da 295 $ a 1.690 $
|da 1.955 $ a 8.500 $+
|Biglietti
|Gillette Stadium (Boston)
|da 275 $ a 1.125 $
|da 950 $ a 4.500 $
|Biglietti
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|da 275 a 1.125 $
|da 3.900 $ a 10.000 $
|Biglietti
Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel 2022 in Qatar abbiamo assistito a quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, date per favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.
La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina ha avuto bisogno dei supplementari per battere un’Olanda ostinata nella “Battaglia di Lusail”, che ha registrato 18 gialli e 1 rosso, record per i Mondiali.
Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, ridisegnando il tabellone.
Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra (che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca).
Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno raggiunto i quarti senza difficoltà, preparando la rivincita della semifinale del Qatar 2022 contro il pericoloso Marocco.
Come Canada e Messico, anche gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi: il Belgio ha superato 4-1 la squadra di Pochettino a Seattle. I Diavoli Rossi sfideranno la Spagna, vincitrice del derby iberico col Portogallo di Ronaldo.
A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.
Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Stadio (Città)
|Capacità
|Gillette Stadium (Boston)
|63.815
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091