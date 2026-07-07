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Come procurarsi i biglietti per i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e altri possibili accoppiamenti

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Tutto quello che c'è da sapere per procurarsi i biglietti degli epici quarti di finale – tre match già confermati.

La Coppa del Mondo FIFA 2026 entra nel vivo. 

Con gli ottavi di finale a metà percorso, il tabellone è stato stravolto, promettendo match epici in tutto il Nord America dal 9 all’11 luglio.

Con tutte e tre le nazioni co-organizzatrici fuori e il Brasile, cinque volte campione del mondo, eliminato in modo scioccante, il quadro dei quarti di finale è cambiato: Francia-Marocco, Norvegia-Inghilterra e Spagna-Belgio sono già confermate. 

Tre quarti dei posti sono già assegnati, con sfide tra grandi nomi, mentre gli ultimi slot restano contesi.

Biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026:prenota ora

Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

DataPartitaLuogoBiglietti
Giovedì 9 luglioFrancia vs MaroccoGillette Stadium (Boston)Biglietti
Venerdì 10 luglioSpagna vs BelgioSoFi Stadium (Los Angeles)Biglietti
Sabato 11 luglioNorvegia vs InghilterraHard Rock Stadium (Miami)Biglietti
Sabato 11 luglioArgentina/Egitto vs Svizzera/ColombiaArrowhead Stadium (Kansas City)Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, partita il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.

Biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026.Prenota ora.

Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma inizialmente i tagliandi per i quattro quarti di finale costavano da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato di seguito:

SedePrezzo nominalePrezzo medio di rivenditaBiglietti
SoFi Stadium (Los Angeles)da 410 $ a 1.690 $da 4.760 $ a 11.500 $Biglietti
Hard Rock Stadium (Miami)da 295 $ a 1.690 $da 1.955 $ a 8.500 $+Biglietti
Gillette Stadium (Boston)da 275 $ a 1.125 $da 950 $ a 4.500 $Biglietti
Arrowhead Stadium (Kansas City)da 275 a 1.125 $da 3.900 $ a 10.000 $Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo assistito a quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, date per favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina ha avuto bisogno dei supplementari per battere un’Olanda ostinata nella “Battaglia di Lusail”, che ha registrato 18 gialli e 1 rosso, record per i Mondiali.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, ridisegnando il tabellone. 

Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra (che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca).  

Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno raggiunto i quarti senza difficoltà, preparando la rivincita della semifinale del Qatar 2022 contro il pericoloso Marocco.

Come Canada e Messico, anche gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi: il Belgio ha superato 4-1 la squadra di Pochettino a Seattle. I Diavoli Rossi sfideranno la Spagna, vincitrice del derby iberico col Portogallo di Ronaldo.

A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Stadio (Città)Capacità
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
SoFi Stadium (Los Angeles)69.650
Hard Rock Stadium, Miami64.091

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