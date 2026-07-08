La tensione dei Mondiali FIFA 2026 è al culmine.
Dal 9 all’11 luglio il Nord America ospiterà quarti di finale intensissimi.
Con le tre nazioni ospitanti fuori e il Brasile, cinque volte campione, eliminato, il quadro dei quarti è rivoluzionato: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.
Non perdere l’occasione di essere sugli spalti: GOAL ti guida nella prenotazione dei biglietti per i quarti di finale, con prezzi e tutte le info utili.
Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Data
|Partita (ora locale di inizio)
|Sede
|Biglietti
|Giovedì 9 luglio
|Francia vs Marocco (16:00 ET)
|Gillette Stadium (Boston)
|Biglietti
|Venerdì 10 luglio
|Spagna vs Belgio (ore 12:00 PT)
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Norvegia vs Inghilterra (17:00 ET)
|Hard Rock Stadium (Miami)
|Biglietti
|Sabato 11 luglio
|Argentina vs Svizzera (20:00 CDT)
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|Biglietti
Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026
Ecco cosa c'è da sapere:
- La vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i tagliandi per i quattro quarti di finale partono da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato qui sotto:
|Sede
|Prezzo nominale
|Prezzo medio di rivendita
|Biglietti
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|da 410 $ a 1.690 $
|da 4.760 $ a 11.500 $
|Biglietti
|Hard Rock Stadium (Miami)
|da 295 $ a 1.690 $
|da 1.955 $ a 8.500 $+
|Biglietti
|Gillette Stadium (Boston)
|da 275 $ a 1.125 $
|da 950 $ a 4.500 $
|Biglietti
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|da 275 a 1.125 $
|da 3.900 $ a 10.000 $
|Biglietti
Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Nel 2022 in Qatar abbiamo assistito a quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.
La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina ha avuto bisogno dei supplementari per battere un’Olanda ostinata nella “Battaglia di Lusail”, che ha registrato 18 gialli e 1 rosso, record per i Mondiali.
Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, rivoluzionando il tabellone.
Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra (che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca).
Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno raggiunto i quarti senza difficoltà, preparando la rivincita della semifinale del Qatar 2022 contro il pericoloso Marocco.
Come Canada e Messico, anche gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi: il Belgio ha superato 4-1 la squadra di Pochettino a Seattle. I Diavoli Rossi sfideranno la Spagna, vincitrice del derby iberico col Portogallo di Cristiano Ronaldo.
In basso al tabellone l’Argentina ha completato una rimonta epica sull’Egitto (3-2) e ora affronta la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai rigori, per un posto in semifinale.
A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.
Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 – Classifica aggiornata
Lionel Messi guida la classifica marcatori con 8 reti, l’ultima contro l’Egitto. Ha segnato in nove partite consecutive di Coppa del Mondo, serie iniziata negli ottavi contro l’Australia a Qatar 2022.
|Giocatore (Squadra)
|Numero di gol
|Prossima partita - Biglietti
|Lionel Messi (Argentina)
|8
|vs Svizzera - Biglietti
|Kylian Mbappé (Francia)
|7
|contro il Marocco - Biglietti
|Erling Haaland (Norvegia)
|7
|contro l'Inghilterra - Biglietti
|Harry Kane (Inghilterra)
|6
|vs Norvegia - Biglietti
|Vinícius Júnior (Brasile)
|4
|Eliminato
|Jude Bellingham (Inghilterra)
|4
|vs Norvegia - Biglietti
|Ousmane Dembélé (Francia)
|4
|contro il Marocco - Biglietti
|Julián Quiñones (Messico)
|4
|Eliminato
|Ismaïla Sarr (Senegal)
|4
|Eliminato
|Mikel Oyarzabal (Spagna)
|4
|vs Belgio - Biglietti
Lionel Messi guida la classifica dei marcatori della Coppa del Mondo con 21 gol in sei edizioni (2006-2026).
Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?
|Stadio (Città)
|Capacità
|Gillette Stadium (Boston)
|63.815
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091