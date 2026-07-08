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Come procurarsi i biglietti per i quarti di finale dei Mondiali FIFA 2026: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra, Argentina-Svizzera

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Tutto ciò che serve per ottenere i biglietti degli epici quarti di finale, con tutte le partite ormai confermate.

La tensione dei Mondiali FIFA 2026 è al culmine. 

Dal 9 all’11 luglio il Nord America ospiterà quarti di finale intensissimi.

Con le tre nazioni ospitanti fuori e il Brasile, cinque volte campione, eliminato, il quadro dei quarti è rivoluzionato: Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera.

Non perdere l’occasione di essere sugli spalti: GOAL ti guida nella prenotazione dei biglietti per i quarti di finale, con prezzi e tutte le info utili.

Bigliettiper i quarti di finale dei Mondiali 2026.Prenota ora.

Chi si è qualificato per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

DataPartita (ora locale di inizio)SedeBiglietti
Giovedì 9 luglioFrancia vs Marocco (16:00 ET)Gillette Stadium (Boston)Biglietti
Venerdì 10 luglioSpagna vs Belgio (ore 12:00 PT)SoFi Stadium (Los Angeles)Biglietti
Sabato 11 luglioNorvegia vs Inghilterra (17:00 ET)Hard Rock Stadium (Miami)Biglietti
Sabato 11 luglioArgentina vs Svizzera (20:00 CDT)Arrowhead Stadium (Kansas City)Biglietti

Come acquistare i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026

Ecco cosa c'è da sapere:

  • La vendita last minute, iniziata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come StubHub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Prenota orai biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo 2026.

Quanto costano i biglietti per i quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

I prezzi variano in base alle fasi di vendita, ma i tagliandi per i quattro quarti di finale partono da 275 a 1.690 dollari a seconda dell’impianto, come indicato qui sotto:

SedePrezzo nominalePrezzo medio di rivenditaBiglietti
SoFi Stadium (Los Angeles)da 410 $ a 1.690 $da 4.760 $ a 11.500 $Biglietti
Hard Rock Stadium (Miami)da 295 $ a 1.690 $da 1.955 $ a 8.500 $+Biglietti
Gillette Stadium (Boston)da 275 $ a 1.125 $da 950 $ a 4.500 $Biglietti
Arrowhead Stadium (Kansas City)da 275 a 1.125 $da 3.900 $ a 10.000 $Biglietti

Cosa aspettarsi dai quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Nel 2022 in Qatar abbiamo assistito a quarti di finale sorprendenti: Brasile e Portogallo, favorite, sono state eliminate da Croazia e Marocco.

La Francia ha superato l’Inghilterra in un match epico, mentre l’Argentina ha avuto bisogno dei supplementari per battere un’Olanda ostinata nella “Battaglia di Lusail”, che ha registrato 18 gialli e 1 rosso, record per i Mondiali.

Il torneo del 2026 ha già riservato molti colpi di scena, rivoluzionando il tabellone. 

Il Brasile, tra i favoriti, è stato eliminato con una sorprendente sconfitta per 2-1 negli ottavi contro la Norvegia di Erling Haaland, aprendo la strada a un titanico scontro nei quarti per i norvegesi contro l’Inghilterra (che ha superato di misura i co-padroni di casa del Messico per 3-2 in una partita da manuale all’Azteca).  

Nel frattempo Kylian Mbappé e la Francia hanno raggiunto i quarti senza difficoltà, preparando la rivincita della semifinale del Qatar 2022 contro il pericoloso Marocco.

Come Canada e Messico, anche gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi: il Belgio ha superato 4-1 la squadra di Pochettino a Seattle. I Diavoli Rossi sfideranno la Spagna, vincitrice del derby iberico col Portogallo di Cristiano Ronaldo.
In basso al tabellone l’Argentina ha completato una rimonta epica sull’Egitto (3-2) e ora affronta la Svizzera, che ha eliminato la Colombia ai rigori, per un posto in semifinale.

A trent’anni da USA 1994, l’edizione 2026 si conferma la più grande, rumorosa e imprevedibile della storia.

Scarpa d’oro dei Mondiali 2026 – Classifica aggiornata

Lionel Messi guida la classifica marcatori con 8 reti, l’ultima contro l’Egitto. Ha segnato in nove partite consecutive di Coppa del Mondo, serie iniziata negli ottavi contro l’Australia a Qatar 2022.

Giocatore (Squadra)Numero di golProssima partita - Biglietti
Lionel Messi (Argentina)8vs Svizzera - Biglietti
Kylian Mbappé (Francia)7contro il Marocco - Biglietti
Erling Haaland (Norvegia)7contro l'Inghilterra - Biglietti
Harry Kane (Inghilterra)6vs Norvegia - Biglietti
Vinícius Júnior (Brasile)4Eliminato
Jude Bellingham (Inghilterra)4vs Norvegia - Biglietti
Ousmane Dembélé (Francia)4contro il Marocco - Biglietti
Julián Quiñones (Messico)4Eliminato
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminato
Mikel Oyarzabal (Spagna)4vs Belgio - Biglietti


Lionel Messi guida la classifica dei marcatori della Coppa del Mondo con 21 gol in sei edizioni (2006-2026).

Quali sono le sedi dei quarti di finale della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Stadio (Città)Capacità
Gillette Stadium (Boston)63.815 
Arrowhead Stadium (Kansas City)67.513
SoFi Stadium (Los Angeles)69.650
Hard Rock Stadium, Miami64.091

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