La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94: si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio.
Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.
Calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026
|Data e ora
|Dettagli della partita
|Luogo
|Biglietti
|29 giugno, ore 12:00 CDT
|Turno dei 32: Brasile vs Giappone
|Houston Stadium, Stati Uniti
|Acquista
|29 giugno, inizio ore 16:30 EDT
|Turno dei 32: Germania vs Paraguay
|Boston Stadium, USA
|Acquista
|29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CST
|Ottavi di finale: Paesi Bassi vs Marocco
|Stadio di Monterrey, Messico
|Acquista
|30 giugno, ore 12:00 CDT
|Turno dei 32: Costa d'Avorio vs Norvegia
|Stadio di Dallas, Stati Uniti
|Acquista
|30 giugno, ore 17:00 EDT
|Turno dei 32: Francia vs Svezia
|Stadio New York-New Jersey, USA
|Acquista
|30 giugno, inizio ore 19:00 CST
|Turno dei 32: Messico vs Ecuador
|Stadio di Città del Messico, Messico
|Acquista
|1° luglio, ore 12:00 EDT
|Turno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo
|Stadio di Atlanta, Stati Uniti
|Acquista
|1 luglio, inizio alle 13:00 PDT
|Turno dei 32: Belgio vs Senegal
|Stadio di Seattle, Stati Uniti
|Acquista
|1 luglio, inizio ore 17:00 PDT
|Turno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina
|Stadio della Baia di San Francisco, Stati Uniti
|Acquista
|2 luglio, ore 12:00 PDT
|Turno dei 32: Spagna vs Austria
|Stadio di Los Angeles, USA
|Acquista
|2 luglio, inizio alle 19:00 EDT
|Turno dei 32: Portogallo vs Croazia
|Toronto Stadium, Canada
|Acquista
|2 luglio, inizio alle 20:00 PDT
|Ottavi di finale: Svizzera vs Algeria
|Vancouver Stadium, Canada
|Acquista
|3 luglio, inizio alle 13:00 CDT
|Ottavi di finale: Australia-Egitto
|Dallas Stadium, Stati Uniti
|Acquista
|3 luglio, ore 18:00 EDT
|Turno dei 32: Argentina vs Capo Verde
|Stadio di Miami, USA
|Acquista
|3 luglio, ore 20:30 CDT
|Turno dei 32: Colombia vs Ghana
|Kansas City Stadium, Stati Uniti
|Acquista
|4 luglio, orari variabili
|Ottavi di finale: Canada vs. Paesi Bassi / Marocco
|Stadio di Vancouver, Canada
|Acquista
|4 luglio, vari orari
|Ottavi di finale: Germania/Paraguay vs. Brasile/Giappone
|Philadelphia Stadium, Stati Uniti
|Acquista
|5 luglio, vari orari
|Ottavi di finale: Francia / Svezia vs. Costa d’Avorio / Norvegia
|Stadio New York-New Jersey, USA
|Acquista
|5 luglio, vari orari
|Ottavi di finale: Messico / Ecuador vs. Inghilterra / Repubblica Democratica del Congo
|Stadio di Città del Messico, Messico
|Acquista
|6 luglio, vari orari
|Ottavi di finale: Belgio / Senegal vs. Stati Uniti / Bosnia-Erzegovina
|Stadio di Seattle, USA
|Acquista
|6 luglio, orari variabili
|Ottavi di finale: Spagna / Austria vs. Portogallo / Croazia
|Stadio di Dallas, USA
|Acquista
|7 luglio, orari variabili
|Ottavi di finale: Australia/Egitto vs. Colombia/Ghana
|Stadio di Houston, USA
|Acquista
|7 luglio, vari orari
|Ottavi di finale: Svizzera / Algeria vs. Argentina / Capo Verde
|Stadio di Atlanta, USA
|Acquista
|9-11 luglio, orari variabili
|Quarti di finale: da definire
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
|Acquista
|14–15 luglio, ore 15:00
|Semifinale: da confermare
|Stadio di Dallas e Stadio di Atlanta, USA
|Acquista
|18 luglio, ore 15:00
|Finale 3° posto: da confermare
|Stadio di Miami, USA
|Acquista
|19 luglio, ore 15:00
|Finale: da confermare
|Stadio New York-New Jersey, USA
|Acquista
Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.
Ecco cosa devi sapere:
- Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.
PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro
Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?
Sì, il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.
È raggiungibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.
I residenti in Messico devono usare il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), anch’esso riaperto per gestire le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.
I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.
Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.
Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La FIFA ha annunciato che, grazie al pricing dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per le prime gare della fase a gironi, ma possono superare i 10.000 dollari per la finale.
I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita.
Di seguito le stime:
|Fase
|Fascia di prezzo dei biglietti
|Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)
|60 - 620 dollari
|Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico)
|da 75 a 2.735 dollari
|Ottavi di finale
|da 105 $ a 750 $
|Ottavi di finale
|da 170 $ a 980 $
|Quarti di finale
|da 275 a 1.775 dollari
|Semifinali
|da 420 $ a 3.295 $
|Finale
|da 2.030 $ a 10.875 $
In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?
La FIFA adotta un listino variabile, comune nello sport e nell’intrattenimento, per massimizzare vendite e presenze.
Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa tariffazione variabile e dinamica, quindi i prezzi cambiano nelle diverse fasi di vendita in base a domanda e disponibilità di ogni partita.
I prezzi possono variare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.
Prima dell’apertura di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta avviata la vendita, scatta la tariffazione dinamica.
Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Sono partite 211 squadre, ma ora i 48 posti sono assegnati, compresi quelli delle tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – già qualificate d’ufficio.
Il quadro definitivo dei partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:
- AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
- CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
- CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
- CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
- OFC (Oceania): Nuova Zelanda
- UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia
Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026, con i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei che hanno ottenuto un posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.
Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?
Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).
|Paese
|Stadio (Città)
|Capacità degli stadi
|Canada
|BC Place (Vancouver)
|54.000
|BMO Field (Toronto)
|45.000
|Messico
|Estadio Azteca (Città del Messico)
|83.000
|Estadio Akron (Guadalajara)
|48.000
|Stadio BBVA (Monterrey)
|53.500
|Stati Uniti
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|75.000
|Gillette Stadium (Boston)
|65.000
|AT&T Stadium (Dallas)
|94.000
|NRG Stadium, Houston
|72.000
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|73.000
|SoFi Stadium (Los Angeles)
|70.000
|Hard Rock Stadium, Miami
|65.000
|MetLife Stadium, New York
|82.500
|Lincoln Financial Field, Filadelfia
|69.000
|Levi's Stadium, San Francisco
|71.000
|Lumen Field, Seattle
|69.000
Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.
In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.
Per la prima volta, parteciperanno 48 squadre e il torneo sarà ospitato da tre nazioni.
Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?
Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:
- Canada: Toronto e Vancouver
- Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
- Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle