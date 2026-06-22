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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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Come procurarsi i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: biglietti di seconda mano, fase a gironi, possibili incontri degli ottavi di finale e altro ancora

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Coppa del Mondo

Tutto ciò che serve per acquistare i biglietti dei Mondiali: dove comprarli, i prezzi e altro.

La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94: si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.

Prenotai biglietti peri Mondiali.

Calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
29 giugno, ore 12:00 CDTTurno dei 32: Brasile vs GiapponeHouston Stadium, Stati UnitiAcquista
29 giugno, inizio ore 16:30 EDTTurno dei 32: Germania vs ParaguayBoston Stadium, USAAcquista
29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CSTOttavi di finale: Paesi Bassi vs MaroccoStadio di Monterrey, MessicoAcquista
30 giugno, ore 12:00 CDTTurno dei 32: Costa d'Avorio vs NorvegiaStadio di Dallas, Stati UnitiAcquista
30 giugno, ore 17:00 EDTTurno dei 32: Francia vs SveziaStadio New York-New Jersey, USAAcquista
30 giugno, inizio ore 19:00 CSTTurno dei 32: Messico vs EcuadorStadio di Città del Messico, MessicoAcquista
1° luglio, ore 12:00 EDTTurno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del CongoStadio di Atlanta, Stati UnitiAcquista
1 luglio, inizio alle 13:00 PDTTurno dei 32: Belgio vs SenegalStadio di Seattle, Stati UnitiAcquista
1 luglio, inizio ore 17:00 PDTTurno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-ErzegovinaStadio della Baia di San Francisco, Stati UnitiAcquista
2 luglio, ore 12:00 PDTTurno dei 32: Spagna vs AustriaStadio di Los Angeles, USAAcquista
2 luglio, inizio alle 19:00 EDTTurno dei 32: Portogallo vs CroaziaToronto Stadium, CanadaAcquista
2 luglio, inizio alle 20:00 PDTOttavi di finale: Svizzera vs AlgeriaVancouver Stadium, CanadaAcquista
3 luglio, inizio alle 13:00 CDTOttavi di finale: Australia-EgittoDallas Stadium, Stati UnitiAcquista
3 luglio, ore 18:00 EDTTurno dei 32: Argentina vs Capo VerdeStadio di Miami, USAAcquista
3 luglio, ore 20:30 CDTTurno dei 32: Colombia vs GhanaKansas City Stadium, Stati UnitiAcquista
4 luglio, orari variabiliOttavi di finale: Canada vs. Paesi Bassi / MaroccoStadio di Vancouver, CanadaAcquista
4 luglio, vari orariOttavi di finale: Germania/Paraguay vs. Brasile/GiapponePhiladelphia Stadium, Stati UnitiAcquista
5 luglio, vari orariOttavi di finale: Francia / Svezia vs. Costa d’Avorio / NorvegiaStadio New York-New Jersey, USAAcquista
5 luglio, vari orariOttavi di finale: Messico / Ecuador vs. Inghilterra / Repubblica Democratica del CongoStadio di Città del Messico, MessicoAcquista
6 luglio, vari orariOttavi di finale: Belgio / Senegal vs. Stati Uniti / Bosnia-ErzegovinaStadio di Seattle, USAAcquista
6 luglio, orari variabiliOttavi di finale: Spagna / Austria vs. Portogallo / CroaziaStadio di Dallas, USAAcquista
7 luglio, orari variabiliOttavi di finale: Australia/Egitto vs. Colombia/GhanaStadio di Houston, USAAcquista
7 luglio, vari orariOttavi di finale: Svizzera / Algeria vs. Argentina / Capo VerdeStadio di Atlanta, USAAcquista
9-11 luglio, orari variabiliQuarti di finale: da definireBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityAcquista
14–15 luglio, ore 15:00Semifinale: da confermareStadio di Dallas e Stadio di Atlanta, USAAcquista
18 luglio, ore 15:00Finale 3° posto: da confermareStadio di Miami, USAAcquista
19 luglio, ore 15:00Finale: da confermareStadio New York-New Jersey, USAAcquista

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Prenota i bigliettiper i Mondiali Prenota i biglietti

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì, il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile. 

È raggiungibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), anch’esso riaperto per gestire le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese. 

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA ha annunciato che, grazie al pricing dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per le prime gare della fase a gironi, ma possono superare i 10.000 dollari per la finale. 

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita. 

Di seguito le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 $ a 750 $
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA adotta un listino variabile, comune nello sport e nell’intrattenimento, per massimizzare vendite e presenze. 

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa tariffazione variabile e dinamica, quindi i prezzi cambiano nelle diverse fasi di vendita in base a domanda e disponibilità di ogni partita.

I prezzi possono variare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti. 

Prima dell’apertura di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta avviata la vendita, scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Sono partite 211 squadre, ma ora i 48 posti sono assegnati, compresi quelli delle tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – già qualificate d’ufficio.

Il quadro definitivo dei partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
  • CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
  • CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
  • CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oceania): Nuova Zelanda
  • UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026, con i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei che hanno ottenuto un posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). 

PaeseStadio (Città)Capacità degli stadi
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. 

In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America. 

Per la prima volta, parteciperanno 48 squadre e il torneo sarà ospitato da tre nazioni. 

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle

Prenotai biglietti peri Mondiali.