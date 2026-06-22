La Coppa del Mondo FIFA torna in Nord America per la prima volta dai Mondiali USA '94: si svolgerà dall'11 giugno al 19 luglio.

Per la prima volta con 48 squadre, promette di essere il più grande di sempre.

Calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026

Data e ora Dettagli della partita Luogo Biglietti 29 giugno, ore 12:00 CDT Turno dei 32: Brasile vs Giappone Houston Stadium, Stati Uniti Acquista 29 giugno, inizio ore 16:30 EDT Turno dei 32: Germania vs Paraguay Boston Stadium, USA Acquista 29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CST Ottavi di finale: Paesi Bassi vs Marocco Stadio di Monterrey, Messico Acquista 30 giugno, ore 12:00 CDT Turno dei 32: Costa d'Avorio vs Norvegia Stadio di Dallas, Stati Uniti Acquista 30 giugno, ore 17:00 EDT Turno dei 32: Francia vs Svezia Stadio New York-New Jersey, USA Acquista 30 giugno, inizio ore 19:00 CST Turno dei 32: Messico vs Ecuador Stadio di Città del Messico, Messico Acquista 1° luglio, ore 12:00 EDT Turno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo Stadio di Atlanta, Stati Uniti Acquista 1 luglio, inizio alle 13:00 PDT Turno dei 32: Belgio vs Senegal Stadio di Seattle, Stati Uniti Acquista 1 luglio, inizio ore 17:00 PDT Turno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina Stadio della Baia di San Francisco, Stati Uniti Acquista 2 luglio, ore 12:00 PDT Turno dei 32: Spagna vs Austria Stadio di Los Angeles, USA Acquista 2 luglio, inizio alle 19:00 EDT Turno dei 32: Portogallo vs Croazia Toronto Stadium, Canada Acquista 2 luglio, inizio alle 20:00 PDT Ottavi di finale: Svizzera vs Algeria Vancouver Stadium, Canada Acquista 3 luglio, inizio alle 13:00 CDT Ottavi di finale: Australia-Egitto Dallas Stadium, Stati Uniti Acquista 3 luglio, ore 18:00 EDT Turno dei 32: Argentina vs Capo Verde Stadio di Miami, USA Acquista 3 luglio, ore 20:30 CDT Turno dei 32: Colombia vs Ghana Kansas City Stadium, Stati Uniti Acquista 4 luglio, orari variabili Ottavi di finale: Canada vs. Paesi Bassi / Marocco Stadio di Vancouver, Canada Acquista 4 luglio, vari orari Ottavi di finale: Germania/Paraguay vs. Brasile/Giappone Philadelphia Stadium, Stati Uniti Acquista 5 luglio, vari orari Ottavi di finale: Francia / Svezia vs. Costa d’Avorio / Norvegia Stadio New York-New Jersey, USA Acquista 5 luglio, vari orari Ottavi di finale: Messico / Ecuador vs. Inghilterra / Repubblica Democratica del Congo Stadio di Città del Messico, Messico Acquista 6 luglio, vari orari Ottavi di finale: Belgio / Senegal vs. Stati Uniti / Bosnia-Erzegovina Stadio di Seattle, USA Acquista 6 luglio, orari variabili Ottavi di finale: Spagna / Austria vs. Portogallo / Croazia Stadio di Dallas, USA Acquista 7 luglio, orari variabili Ottavi di finale: Australia/Egitto vs. Colombia/Ghana Stadio di Houston, USA Acquista 7 luglio, vari orari Ottavi di finale: Svizzera / Algeria vs. Argentina / Capo Verde Stadio di Atlanta, USA Acquista 9-11 luglio, orari variabili Quarti di finale: da definire Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City Acquista 14–15 luglio, ore 15:00 Semifinale: da confermare Stadio di Dallas e Stadio di Atlanta, USA Acquista 18 luglio, ore 15:00 Finale 3° posto: da confermare Stadio di Miami, USA Acquista 19 luglio, ore 15:00 Finale: da confermare Stadio New York-New Jersey, USA Acquista

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste già gestite, i biglietti ancora disponibili sono pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

Dal 1° aprile è attiva la vendita last minute: non è una lotteria, i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì, il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.

È raggiungibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il Mercato di scambio della FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), anch’esso riaperto per gestire le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La FIFA ha annunciato che, grazie al pricing dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per le prime gare della fase a gironi, ma possono superare i 10.000 dollari per la finale.

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita.

Di seguito le stime:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 $ a 750 $ Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA adotta un listino variabile, comune nello sport e nell’intrattenimento, per massimizzare vendite e presenze.

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa tariffazione variabile e dinamica, quindi i prezzi cambiano nelle diverse fasi di vendita in base a domanda e disponibilità di ogni partita.

I prezzi possono variare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.

Prima dell’apertura di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta avviata la vendita, scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Sono partite 211 squadre, ma ora i 48 posti sono assegnati, compresi quelli delle tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – già qualificate d’ufficio.

Il quadro definitivo dei partecipanti alla Coppa del Mondo FIFA 2026 è il seguente:

AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan

Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti

Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceania): Nuova Zelanda

Nuova Zelanda UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026, con i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei che hanno ottenuto un posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).

Paese Stadio (Città) Capacità degli stadi Canada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Messico Estadio Azteca (Città del Messico) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta, parteciperanno 48 squadre e il torneo sarà ospitato da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: