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Lionel Messi of Argentina kisses the FIFA World Cup Qatar 2022 Winners' Trophy while holding the adidas Golden Boot awardGetty Images
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Come procurarsi i biglietti per i Mondiali FIFA 2026: biglietti di seconda mano dell'ultimo minuto, quarti di finale, Inghilterra-Norvegia e altro ancora

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Coppa del Mondo

Tutto ciò che serve per acquistare i biglietti dei Mondiali: dove comprarli, i prezzi e altro.

La Coppa del Mondo FIFA 2026 ha raggiunto il culmine dell’entusiasmo e la vendita dei biglietti ha battuto ogni record. 

Siamo agli ottavi di finale, dove cadono i campioni e nascono le leggende.  

Il tabellone ha già offerto match spettacolari: la Norvegia ha eliminato il Brasile cinque volte campione del mondo a New York, mentre l’Inghilterra, in dieci, ha battuto i co-padroni di casa del Messico 3-2 in un thriller allo Stadio Azteca. La loro ricompensa? Un quarto di finale da urlo, già sold-out, sabato 11 luglio a Miami. 

Oggi a Boston Francia e Marocco si giocano l’accesso alle semifinali.

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Calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
9 luglio, ore 18:00 EDTQuarti di finale 1: Francia vs MaroccoGillette Stadium (Boston), Stati UnitiAcquista i biglietti
10 luglio, calcio d'inizio alle 18:00 PDTQuarti di finale 2: Spagna vs BelgioSoFi Stadium (Los Angeles), Stati UnitiAcquista i biglietti
11 luglio, ore 16:00 EDTQuarti di finale 3: Norvegia vs InghilterraHard Rock Stadium (Miami), Stati UnitiAcquista i biglietti
11 luglio, inizio alle 18:00 CDTQuarti di finale 4: Argentina-Svizzera Arrowhead Stadium (Kansas City), Stati UnitiAcquista i biglietti
14 luglio, ore 19:00 CDTSemifinale 1: Francia/Marocco vs Spagna/BelgioDallas Stadium, USAAcquista i biglietti
15 luglio, ore 20:00 EDTSemifinale 2: Norvegia/Inghilterra vs Argentina/SvizzeraAtlanta Stadium, Stati UnitiAcquista i biglietti
18 luglio, ore 15:00 EDTFinale 3° posto: Francia/Marocco/Spagna/Belgio vs Norvegia/Inghilterra/Argentina/SvizzeraMiami Stadium, USAAcquista i biglietti
19 luglio, ore 15:00 EDTFinale della Coppa del Mondo: Francia / Marocco / Spagna / Belgio vs. Norvegia / Inghilterra / Argentina / SvizzeraNew York New Jersey Stadium, USAAcquista i biglietti

Come acquistare i biglietti per i Mondiali 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili in prima vendita sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

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Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì, il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile. 

È raggiungibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il Mercado de Intercambio de la FIFA, attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca posti specifici o biglietti per le partite più richieste. 

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Grazie al pricing dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per la fase a gironi ma possono superare i 10.000 dollari per la finale. 

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita. 

Di seguito le stime:

FaseFascia di prezzo dei biglietti
Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti)60 - 620 dollari
Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari
Ottavi di finaleda 105 a 750 dollari
Ottavi di finaleda 170 $ a 980 $ 
Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari
Semifinali da 420 $ a 3.295 $
Finaleda 2.030 $ a 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA adotta un listino variabile, comune nello sport e nell’intrattenimento, per massimizzare vendite e presenze. 

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa prezzi variabili e dinamici: il costo può cambiare in ogni fase di vendita in base a domanda e disponibilità di ogni match.

I prezzi possono variare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti. 

Prima dell’apertura di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta avviata la vendita, scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

In totale 211 squadre hanno partecipato alle qualificazioni per la 23ª edizione della Coppa del Mondo FIFA, e tutti i 48 posti per le nazionali sono ora ufficialmente assegnati. Tra queste ci sono le tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – che sono qualificate di diritto.

Ecco l’elenco completo delle partecipanti:

  • AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan
  • CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia
  • CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti
  • CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay
  • OFC (Oceania): Nuova Zelanda
  • UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Le qualificazioni si sono chiuse il 31 marzo 2026: i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei hanno ottenuto l’accesso al torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti). 

PaeseStadio (Città)Capacità degli stadi
CanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MessicoEstadio Azteca (Città del Messico) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500
Stati UnitiMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T Stadium (Dallas) 94.000
 NRG Stadium, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 
 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti. 

In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America. 

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni. 

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono:

  • Canada: Toronto e Vancouver
  • Messico: Guadalajara, Città del Messico, Monterrey
  • Stati Uniti: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Filadelfia, San Francisco e Seattle

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