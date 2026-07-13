La Coppa del Mondo FIFA 2026 ha raggiunto il culmine della frenesia e la vendita dei biglietti ha battuto ogni record.

Siamo agli ottavi di finale, dove cadono i campioni e nascono le leggende.

Il tabellone ha già offerto match spettacolari: la Norvegia ha eliminato il Brasile cinque volte campione a New York, mentre l’Inghilterra, in dieci, ha battuto i co-padroni di casa del Messico 3-2 in un thriller allo Stadio Azteca. La loro ricompensa? Un quarto di finale stellare, in programma sabato 11 luglio a Miami.

Oggi a Boston Francia e Marocco si giocano l’accesso alle semifinali.

Calendario completo delle prossime partite dei Mondiali 2026

Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo 2026?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti disponibili sono ormai pochissimi.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

Posso acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026?

Sì, il Mercato di rivendita della FIFA è il canale ufficiale per gli scambi sicuri ed è stato riaperto il 2 aprile.

È raggiungibile tramite il portale biglietti sul sito FIFA per i residenti internazionali, statunitensi e canadesi.

I residenti in Messico devono usare il Mercado de Intercambio de la FIFA, attivo per le transazioni locali con le stesse garanzie ufficiali.

I mercati secondari come StubHub restano un'opzione popolare per chi cerca settori specifici o biglietti per le partite più attese.

Controlla sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Grazie al pricing dinamico, i biglietti partono da 60 dollari per la fase a gironi e possono superare i 10.000 dollari per la finale.

I prezzi possono variare in base alle diverse fasi di vendita.

Di seguito le stime:

Fase Fascia di prezzo dei biglietti Fase a gironi (escluse le nazioni ospitanti) 60 - 620 dollari Fase a gironi (partite di Stati Uniti, Canada e Messico) da 75 a 2.735 dollari Ottavi di finale da 105 a 750 dollari Ottavi di finale da 170 $ a 980 $ Quarti di finale da 275 a 1.775 dollari Semifinali da 420 $ a 3.295 $ Finale da 2.030 $ a 10.875 $

In cosa consiste il sistema di prezzi variabili della FIFA?

La FIFA adotta un listino variabile, comune nello sport e nell’intrattenimento, per massimizzare vendite e presenze.

Per la Coppa del Mondo 2026 la FIFA usa prezzi variabili e dinamici: il costo può cambiare in ogni fase di vendita in base a domanda e disponibilità di ogni match.

I prezzi possono variare in qualsiasi momento, garantendo flessibilità di fronte a imprevisti.

Prima dell’apertura di ogni fase di vendita i prezzi vengono definiti in modo flessibile; poi, una volta avviata la vendita, scatta la tariffazione dinamica.

Quali squadre si sono qualificate per la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Sono partite 211 squadre, ma ora i 48 posti sono assegnati, compresi quelli delle tre nazioni ospitanti – Canada, Messico e Stati Uniti – già qualificate d’ufficio.

Ecco l’elenco completo delle partecipanti:

AFC (Asia): Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan

Australia, Iran, Iraq, Giappone, Giordania, Qatar, Arabia Saudita, Corea del Sud, Uzbekistan CAF (Africa): Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia

Algeria, Capo Verde, Repubblica Democratica del Congo, Egitto, Ghana, Costa d’Avorio, Marocco, Senegal, Sudafrica, Tunisia CONCACAF (Nord/Centro America e Caraibi): Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti

Canada, Curaçao, Haiti, Messico, Panama, Stati Uniti CONMEBOL (Sudamerica): Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay

Argentina, Brasile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay OFC (Oceania): Nuova Zelanda

Nuova Zelanda UEFA (Europa): Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Repubblica Ceca, Inghilterra, Francia, Germania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Scozia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia

Il processo di qualificazione si è chiuso il 31 marzo 2026, con i vincitori degli spareggi intercontinentali ed europei che hanno ottenuto un posto nel torneo a 12 gironi, in partenza a giugno.

Quali sono le sedi della Coppa del Mondo FIFA 2026?

Già nel giugno 2022 erano state annunciate le sedici città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 (due in Canada, tre in Messico e undici negli Stati Uniti).

Paese Stadio (Città) Capacità degli stadi Canada BC Place (Vancouver) 54.000 BMO Field (Toronto) 45.000 Messico Estadio Azteca (Città del Messico) 83.000 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000 Stadio BBVA (Monterrey) 53.500 Stati Uniti Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000 Gillette Stadium (Boston) 65.000 AT&T Stadium (Dallas) 94.000 NRG Stadium, Houston 72.000 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000 SoFi Stadium (Los Angeles) 70.000 Hard Rock Stadium, Miami 65.000 MetLife Stadium, New York 82.500 Lincoln Financial Field, Filadelfia 69.000 Levi's Stadium, San Francisco 71.000 Lumen Field, Seattle 69.000

Quando si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

La Coppa del Mondo FIFA 2026 si terrà dall'11giugno al 19 luglio 2026 in 16 città di Canada, Messico e Stati Uniti.

In 34 giorni si disputeranno 104 partite in tutto il Nord America.

Per la prima volta, il torneo vedrà 48 squadre e sarà ospitato da tre nazioni.

Dove si terrà la Coppa del Mondo FIFA 2026?

Le città ospitanti della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono: