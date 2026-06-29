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Come procurarsi i biglietti per gli ottavi di finale della Germania ai Mondiali: prezzi imperdibili, informazioni sulle partite al Gilette Stadium, offerte last minute e altro ancora

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La Germania affronta la fase a eliminazione diretta dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

La Germania, vincitrice del Gruppo E, giocherà gli ottavi di finale lunedì 29 giugno alle 16:30 ora locale al Gillette Stadium di Boston.

L’avversario, definito al termine della fase a gironi, sarà il Paraguay, una delle migliori terze del Gruppo D.

A che ora inizia la partita della Germania nei sedicesimi di finale dei Mondiali?

Come acquistare i biglietti per la partita della Germania nei sedicesimi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali, come la prevendita Visa, l’Early Ticket Draw e l’estrazione post-sorteggio, si sono concluse.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prevendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • Il 1° aprile è iniziata la vendita last minute: i biglietti vengono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Germania-Paraguay?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari, con rincari ulteriori sul secondario.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 dollari

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 $ (1.134 $)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Germania vs Paraguay ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Germania vs Paraguay: forma delle squadre

GER
-Forma

Goal segnato (subito)
16/5
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

PGY
-Forma

Goal segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Germania vs Paraguay: recenti scontri diretti

GER

Ultime 2 partite

PGY

1

Vittoria

1

Pareggio

0

Vittorie

4

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2

Classifica Germania vs Paraguay

Per saperne di più

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