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Come procurarsi i biglietti last minute per Portogallo-Spagna degli ottavi di finale: prezzi per i Mondiali di Dallas, informazioni sulla partita del derby iberico e altro ancora

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Ci aspetta un derby iberico da brivido negli ottavi di finale dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti.

È il match degli ottavi che tutti aspettavano, soprattutto in penisola iberica. Lunedì 6 luglio a Dallas Spagna e Portogallo si giocano un posto nei quarti di finale.

Molti credevano che l’uscita di Cristiano Ronaldo contro la Croazia fosse stata definitiva, ma il colpo di testa di Gonçalo Ramos ha tenuto in vita il Portogallo.

CR7 e compagni riusciranno a superare una Spagna ancora imbattuta e con la porta inviolata? Escludendo le sconfitte ai rigori, la Roja arriva a 35 match senza ko.

A che ora si gioca Portogallo-Spagna?

Si gioca al Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Come acquistare i biglietti per Portogallo-Spagna ai Mondiali

Ecco cosa devi sapere:

  • La fase di vendita last minute è iniziata il 1° aprile. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare biglietti ufficiali dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come Stub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.

Quanto costano i biglietti per Portogallo-Spagna?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

225 $ – 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

da 1.490 $ a 7.875 $

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Portogallo vs Spagna ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Portogallo vs Spagna: forma delle squadre

POR

POR - Forma

NGR
V2-1
DRC
D1-1
UZB
V5-0
COL
D0-0
CRO
V2-1
Gol segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
SPA

SPA - Forma

PER
V1-3
CPV
D0-0
ASA
V4-0
URU
V0-1
AUT
V3-0
Gol segnato (subito)
11/1
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

Portogallo vs Spagna: recenti scontri diretti

POR

Ultime 5 partite

SPA

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

1

Goal segnati

2
Partite con più di 2,5 gol
0/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Portogallo vs Spagna: Notizie sulle squadre

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  • Come acquistare i biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026: date di vendita, prezzi, tariffazione dinamica e altro
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