È il match degli ottavi che tutti aspettavano, soprattutto in penisola iberica. Lunedì 6 luglio a Dallas Spagna e Portogallo si giocano un posto nei quarti di finale.
Molti credevano che l’uscita di Cristiano Ronaldo contro la Croazia fosse stata definitiva, ma il colpo di testa di Gonçalo Ramos ha tenuto in vita il Portogallo.
CR7 e compagni riusciranno a superare una Spagna ancora imbattuta e con la porta inviolata? Escludendo le sconfitte ai rigori, la Roja arriva a 35 match senza ko.
A che ora si gioca Portogallo-Spagna?
Si gioca al Dallas Stadium (AT&T Stadium).
Come acquistare i biglietti per Portogallo-Spagna ai Mondiali
Ecco cosa devi sapere:
- La fase di vendita last minute è iniziata il 1° aprile. Non è una lotteria: i biglietti vengono venduti in base all’ordine di arrivo, con conferma immediata. È l’ultima occasione per acquistare biglietti ufficiali dalla FIFA.
- Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è attivo e permette di comprare o vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, i tifosi possono rivolgersi a mercati secondari come Stub per i biglietti dell’ultimo minuto. Controllate sempre termini e condizioni dei siti secondari prima di acquistare.
Quanto costano i biglietti per Portogallo-Spagna?
La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.
I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari. Sul mercato secondario i prezzi sono ancora più alti.
Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:
Data
Fase / Categoria
Fascia di prezzo ufficiale
Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi molto richieste)
225 $ – 540 $
da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)
28 giugno - 3 luglio
Turno dei 32 (sedi standard)
da 225 $ a 540 $
da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)
4–7 luglio
Ottavi di finale
da 240 $ a 640 $
da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)
9–11 luglio
Quarti di finale
da 450 $ a 1.775 $
da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)
14–15 luglio
Semifinali
da 930 $ a 3.295 $
da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)
18 luglio
Spareggio per il terzo posto
da 250 $ a 800
da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)
19 luglio
Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)
da 1.490 $ a 7.875 $
da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)
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