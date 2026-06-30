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Come procurarsi i biglietti last minute per Messico-Ecuador: prezzi, info sugli ottavi di finale, offerte dell’ultima ora e altro

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Il Messico affronterà l’Ecuador nella prossima partita dei Mondiali. Ecco come puoi assicurarti i biglietti

Stasera, al leggendario Estadio Azteca, il Messico ospita l’Ecuador negli ottavi dei Mondiali 2026.

El Tri arriva all'eliminazione diretta con grande fiducia, dopo aver dominato il Gruppo A e aver entusiasmato il Paese.

Di fronte avrà l’Ecuador, reduce da un difficile Gruppo E e autore dell’impresa contro la Germania.

A che ora inizia Messico-Ecuador?

La partita si giocherà all'Estadio Azteca di Città del Messico.

Quando si gioca il prossimo ottavo di finale?

Data

Partita

Luogo

Biglietti

Lunedì 6 luglio

Messico/Ecuador vs Inghilterra/Repubblica Democratica del Congo

Estadio Azteca, Città del Messico

Biglietti

Come acquistare i biglietti per Messico-Ecuador ai Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, estrazione anticipata e estrazione casuale post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute è iniziata il 1° aprile: i biglietti sono assegnati in ordine di arrivo con conferma immediata e rappresentano l’ultima chance di acquisto diretto dalla FIFA.
  • Il Mercato Ufficiale di Rivendita FIFA è aperto: qui i tifosi possono comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni del sito scelto.

Quanto costano i biglietti per Messico-Ecuador?

La FIFA ha introdotto prezzi variabili per il torneo 2026.

I biglietti per la fase a gironi partono da 60 dollari (per alcune categorie di tifosi), mentre la finale arriva a 6.730 dollari; nei mercati secondari i prezzi sono ancora più alti.

Prezzi dei biglietti per la Coppa del Mondo FIFA 2026:

Data

Fase / Categoria

Fascia di prezzo ufficiale

Fascia di prezzo stimata sul mercato secondario

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi molto richieste)

da 225 a 540 $

da 550 a 3.200 dollari (1.250 dollari)

28 giugno - 3 luglio

Turno dei 32 (sedi standard)

da 225 $ a 540 $

da 400 a 2.800 dollari (1.134 dollari)

4–7 luglio

Ottavi di finale

da 240 $ a 640 $

da 650 a 4.200 dollari (1.518 dollari)

9–11 luglio

Quarti di finale

da 450 $ a 1.775 $

da 850 $ a 5.500 $ (2.348 $)

14–15 luglio

Semifinali

da 930 $ a 3.295 $

da 1.500 $ a 9.500 $ (3.721 $)

18 luglio

Spareggio per il terzo posto

da 250 $ a 800 $

da 500 a 3.500 dollari (1.480 dollari)

19 luglio

Finale della Coppa del Mondo FIFA (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

da 5.900 a oltre 38.000 dollari (15.240 dollari)

Messico vs Ecuador ai Mondiali: tutto quello che c'è da sapere

Messico vs Ecuador: forma delle squadre

MEX
-Forma

Goal segnato (subito)
12/1
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

ECU
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Messico vs Ecuador: ultimi scontri diretti

MEX

Ultime 5 partite

ECU

1

Vittoria

3

Pareggi

1

Vittoria

6

Goal segnati

6
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica Messico-Ecuador

Per saperne di più

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