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Come procurarsi i biglietti last minute per gli ottavi di finale dei Mondiali: fase a eliminazione diretta, Argentina-Egitto e altro ancora

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Biglietti
Coppa del Mondo

Gli ottavi di finale sono sempre più vicini, con le sfide già confermate tra Brasile, Paraguay e Canada contro il Marocco.

Gli ottavidi finale della Coppa del MondoFIFA 2026 entrano nel vivo. Il tabellone è già in caos, e ogni errore è fatale.

Le prime sfide hanno mantenuto le promesse. L’eliminazione diretta è iniziata a Houston con il Canada, paese ospitante, eliminato 3-0 dal Marocco. 

Da lì in poi le big hanno sofferto: la Francia ha superato il Paraguay 1-0, l’Inghilterra ha vinto 3-2 in 10 contro il Messico, e la Norvegia ha eliminato il Brasile 2-1.  

Con gli ultimi posti per i quarti di finale assegnati, tra cui spiccano Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio, la domanda di biglietti è esplosa, facendo schizzare i prezzi in tutte le sedi.

Prenotai biglietti peri Mondiali.

Quali sono le partite confermate degli ottavi di finale?

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
4 luglio, ore 12:00 CDTOttavi di finale: Canada-MaroccoHouston Stadium, Stati Uniti0-3
4 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 EDTOttavi di finale: Paraguay-FranciaPhiladelphia Stadium, USA0-1
5 luglio, ore 16:00 EDTOttavi di finale: Brasile-NorvegiaStadio New York-New Jersey, USA1-2
5 luglio, ore 18:00 CSTOttavi di finale: Messico vs InghilterraStadio di Città del Messico, Messico2-3
6 luglio, ore 14:00 CDTOttavi di finale: Portogallo vs Spagna Stadio di Dallas, Stati UnitiAcquista i biglietti
6 luglio, ore 17:00 PDTOttavi di finale: Stati Uniti vs Belgio Stadio di Seattle, USAAcquista i biglietti
7 luglio, inizio alle 12:00 EDTOttavi di finale: Argentina vs EgittoStadio di Atlanta, USAAcquista i biglietti
7 luglio, inizio alle 16:00 PDTOttavi di finale: Svizzera-ColombiaVancouver Stadium, CanadaAcquista i biglietti
9-11 luglio, orari variabiliQuarti di finale: Francia-Marocco / Inghilterra-Norvegia / TBD / TBDBoston, Los Angeles, Miami, Kansas CityAcquista i biglietti
14–15 luglio, ore 15:00Semifinale: da confermareStadio di Dallas e Stadio di Atlanta, Stati UnitiAcquista i biglietti
18 luglio, ore 15:00Finale 3º posto: da confermareStadio di Miami, USAAcquista i biglietti
19 luglio, inizio alle 15:00Finale: da confermareNew York New Jersey Stadium, USAAcquista i biglietti

Quali sono le prossime partite dei sedicesimi di finale?

Data e oraDettagli della partitaLuogoBiglietti
29 giugno, ore 12:00 CDTTurno dei 32: Brasile vs GiapponeHouston Stadium, Stati Uniti2-1
29 giugno, ore 16:30 EDTTurno dei 32: Germania vs ParaguayBoston Stadium, USA1-1 (Paraguay vince ai rigori)
29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CSTOttavi di finale: Paesi Bassi vs MaroccoStadio di Monterrey, Messico1-1 (Marocco vince ai rigori)
30 giugno, calcio d'inizio alle 12:00 CDTTurno dei 32: Costa d'Avorio vs NorvegiaStadio di Dallas, Stati Uniti1-2
30 giugno, calcio d'inizio alle 17:00 EDTTurno dei 32: Francia vs SveziaStadio New York-New Jersey, USA3-0
30 giugno, ore 19:00 CSTTurno dei 32: Messico vs EcuadorStadio di Città del Messico, Messico2-0
1° luglio, ore 12:00 EDTTurno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del CongoStadio di Atlanta, Stati Uniti2-1
1° luglio, ore 13:00 PDTTurno dei 32: Belgio vs SenegalStadio di Seattle, Stati Uniti3-2
1 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 PDTTurno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-ErzegovinaStadio della Baia di San Francisco, Stati Uniti2-0
2 luglio, ore 12:00 PDTTurno dei 32: Spagna vs AustriaStadio di Los Angeles, USA3-0
2 luglio, ore 19:00 EDTTurno dei 32: Portogallo vs CroaziaToronto Stadium, Canada2-1
2 luglio, inizio alle 20:00 PDTOttavi di finale: Svizzera vs AlgeriaVancouver Stadium, Canada2-0
3 luglio, calcio d'inizio alle 13:00 CDTOttavi di finale: Australia-EgittoDallas Stadium, Stati Uniti1-1 (2-4 ai rigori)
3 luglio, ore 18:00 EDTTurno dei 32: Argentina vs Capo VerdeStadio di Miami, USA3-2
3 luglio, ore 20:30 CDTTurno dei 32: Colombia vs GhanaKansas City Stadium, Stati Uniti1-0

Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

  • La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
  • È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
  • In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro

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