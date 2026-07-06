Gli ottavidi finale della Coppa del MondoFIFA 2026 entrano nel vivo. Il tabellone è già in caos, e ogni errore è fatale.

Le prime sfide hanno mantenuto le promesse. L’eliminazione diretta è iniziata a Houston con il Canada, paese ospitante, eliminato 3-0 dal Marocco.

Da lì in poi le big hanno sofferto: la Francia ha superato il Paraguay 1-0, l’Inghilterra ha vinto 3-2 in 10 contro il Messico, e la Norvegia ha eliminato il Brasile 2-1.

Con gli ultimi posti per i quarti di finale assegnati, tra cui spiccano Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio, la domanda di biglietti è esplosa, facendo schizzare i prezzi in tutte le sedi.

Quali sono le partite confermate degli ottavi di finale?

Quali sono le prossime partite dei sedicesimi di finale?

Data e ora Dettagli della partita Luogo Biglietti 29 giugno, ore 12:00 CDT Turno dei 32: Brasile vs Giappone Houston Stadium, Stati Uniti 2-1 29 giugno, ore 16:30 EDT Turno dei 32: Germania vs Paraguay Boston Stadium, USA 1-1 (Paraguay vince ai rigori) 29 giugno, calcio d'inizio alle 19:00 CST Ottavi di finale: Paesi Bassi vs Marocco Stadio di Monterrey, Messico 1-1 (Marocco vince ai rigori) 30 giugno, calcio d'inizio alle 12:00 CDT Turno dei 32: Costa d'Avorio vs Norvegia Stadio di Dallas, Stati Uniti 1-2 30 giugno, calcio d'inizio alle 17:00 EDT Turno dei 32: Francia vs Svezia Stadio New York-New Jersey, USA 3-0 30 giugno, ore 19:00 CST Turno dei 32: Messico vs Ecuador Stadio di Città del Messico, Messico 2-0 1° luglio, ore 12:00 EDT Turno dei 32: Inghilterra vs Repubblica Democratica del Congo Stadio di Atlanta, Stati Uniti 2-1 1° luglio, ore 13:00 PDT Turno dei 32: Belgio vs Senegal Stadio di Seattle, Stati Uniti 3-2 1 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 PDT Turno dei 32: Stati Uniti vs Bosnia-Erzegovina Stadio della Baia di San Francisco, Stati Uniti 2-0 2 luglio, ore 12:00 PDT Turno dei 32: Spagna vs Austria Stadio di Los Angeles, USA 3-0 2 luglio, ore 19:00 EDT Turno dei 32: Portogallo vs Croazia Toronto Stadium, Canada 2-1 2 luglio, inizio alle 20:00 PDT Ottavi di finale: Svizzera vs Algeria Vancouver Stadium, Canada 2-0 3 luglio, calcio d'inizio alle 13:00 CDT Ottavi di finale: Australia-Egitto Dallas Stadium, Stati Uniti 1-1 (2-4 ai rigori) 3 luglio, ore 18:00 EDT Turno dei 32: Argentina vs Capo Verde Stadio di Miami, USA 3-2 3 luglio, ore 20:30 CDT Turno dei 32: Colombia vs Ghana Kansas City Stadium, Stati Uniti 1-0

Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?

Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.

Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.

Ecco cosa devi sapere:

La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.

È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.

In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.

PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro