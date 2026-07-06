Gli ottavidi finale della Coppa del MondoFIFA 2026 entrano nel vivo. Il tabellone è già in caos, e ogni errore è fatale.
Le prime sfide hanno mantenuto le promesse. L’eliminazione diretta è iniziata a Houston con il Canada, paese ospitante, eliminato 3-0 dal Marocco.
Da lì in poi le big hanno sofferto: la Francia ha superato il Paraguay 1-0, l’Inghilterra ha vinto 3-2 in 10 contro il Messico, e la Norvegia ha eliminato il Brasile 2-1.
Con gli ultimi posti per i quarti di finale assegnati, tra cui spiccano Portogallo-Spagna e Stati Uniti-Belgio, la domanda di biglietti è esplosa, facendo schizzare i prezzi in tutte le sedi.
Quali sono le partite confermate degli ottavi di finale?
|Data e ora
|Dettagli della partita
|Luogo
|Biglietti
|4 luglio, ore 12:00 CDT
|Ottavi di finale: Canada-Marocco
|Houston Stadium, Stati Uniti
|0-3
|4 luglio, calcio d'inizio alle 17:00 EDT
|Ottavi di finale: Paraguay-Francia
|Philadelphia Stadium, USA
|0-1
|5 luglio, ore 16:00 EDT
|Ottavi di finale: Brasile-Norvegia
|Stadio New York-New Jersey, USA
|1-2
|5 luglio, ore 18:00 CST
|Ottavi di finale: Messico vs Inghilterra
|Stadio di Città del Messico, Messico
|2-3
|6 luglio, ore 14:00 CDT
|Ottavi di finale: Portogallo vs Spagna
|Stadio di Dallas, Stati Uniti
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|6 luglio, ore 17:00 PDT
|Ottavi di finale: Stati Uniti vs Belgio
|Stadio di Seattle, USA
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|7 luglio, inizio alle 12:00 EDT
|Ottavi di finale: Argentina vs Egitto
|Stadio di Atlanta, USA
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|7 luglio, inizio alle 16:00 PDT
|Ottavi di finale: Svizzera-Colombia
|Vancouver Stadium, Canada
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|9-11 luglio, orari variabili
|Quarti di finale: Francia-Marocco / Inghilterra-Norvegia / TBD / TBD
|Boston, Los Angeles, Miami, Kansas City
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|14–15 luglio, ore 15:00
|Semifinale: da confermare
|Stadio di Dallas e Stadio di Atlanta, Stati Uniti
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|18 luglio, ore 15:00
|Finale 3º posto: da confermare
|Stadio di Miami, USA
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|19 luglio, inizio alle 15:00
|Finale: da confermare
|New York New Jersey Stadium, USA
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Quali sono le prossime partite dei sedicesimi di finale?
Come acquistare i biglietti per gli ottavi di finale dei Mondiali?
Le principali lotterie ufficiali (prevendita Visa, Early Ticket Draw ed estrazione post-sorteggio) sono terminate.
Con oltre 500 milioni di richieste, i biglietti in prima vendita sono ormai quasi esauriti.
Ecco cosa devi sapere:
- La vendita last minute, avviata il 1° aprile, non è una lotteria: i biglietti vengono assegnati in ordine di richiesta (“primo arrivato, primo servito”) con conferma immediata. È l’ultima chance per acquistare tagliandi ufficiali dalla FIFA.
- È attivo anche il Mercato ufficiale di rivendita FIFA, canale autorizzato per comprare e vendere biglietti verificati a prezzi controllati.
- In alternativa, si possono consultare mercati secondari come StubHub per biglietti dell’ultimo minuto, verificando sempre termini e condizioni di tali piattaforme.
PER SAPERNE DI PIÙ: Come acquistare biglietti di rivendita per i Mondiali 2026: rivendita ufficiale FIFA, rivendita in Messico, informazioni e altro